ASUS porta in Italia le nuove ROG Xbox Ally: potenza, design e libertà

ASUS Republic of Gamers (ROG) lancia ufficialmente in Italia le nuove console portatili ROGXbox Ally e AllyX, realizzate in collaborazione con Xbox. Da oggi, 16 ottobre 2025, i due modelli sono disponibili nei principali negozi fisici e online. Tra questi ricordiamo Amazon, Mediaworld e gli ASUS-Gold Store. Con questa doppia proposta, l’ azienda rinnova la sua visione di gioco senza limiti, unendo la flessibilità del mondo PC con l’esperienza fluida delle console Xbox.

Le nuove Ally rappresentano un salto di generazione importante. Entrambi i modelli sono equipaggiati con i processori AMD Ryzen Z2 A e Ryzen™ AI Z2 Extreme, progettati per garantire prestazioni di fascia alta e una migliore gestione energetica. Rispetto alla versione precedente, le nuove offrono una maggiore autonomia, temperature più stabili e tempi di risposta più rapidi. Il risultato è un’esperienza di gioco portatile che si avvicina alle prestazioni di una console domestica.

ASUS ROG e Xbox: un’alleanza per rivoluzionare il gioco portatile

ASUS ha curato in modo particolare l’ergonomia e il comfort d’uso. L’impugnatura delle ROG Xbox Ally è ispirata ai controller wireless-Xbox, offrendo una presa naturale anche durante le sessioni di gioco più lunghe. Il display Full HD ad alta frequenza di aggiornamento esalta la resa visiva. Invece, il sistema operativo Windows 11 consente di accedere liberamente a tutte le principali librerie di gioco. Sarà possibile andare infatti da Xbox Game Pass a Steam, fino a EpicGames Store, senza alcuna limitazione di piattaforma.

ASUS punta a offrire ai giocatori una piattaforma ibrida. Nel senso che sia in grado di unire la libertà di un PC portatile con la semplicità d’uso di una console, eliminando ogni limite tra le due esperienze. La ROG Xbox AllyX, disponibile al prezzo di 899€, è pensata per chi desidera la massima potenza e autonomia, mentre la ROGXbox Ally, proposta a 599€, rappresenta la scelta ideale per chi cerca un dispositivo performante ma più accessibile. Entrambi i modelli sono acquistabili da oggi su asus.com/it, oltre che presso i partner commerciali ufficiali. Insomma, con questo lancio, ASUS conferma il proprio impegno nel portare il gaming a un livello successivo di performance e personalizzazione.