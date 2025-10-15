WhatsApp: se entrate in questo gruppo alto rischio di perdere i vostri soldi

L’applicazione di messaggistica più utilizzata praticamente in tutto il pianeta senza nessun dubbio WhatsApp, la nota applicazione tinta di verde infatti rappresenta l’agorà digitale più grande del mondo e ha conquistato questo suo status quo nel corso dell’ultimo decennio grazie al lavoro incessante del team di sviluppo che si è impegnato a fornire l’applicazione di funzionalità in grado di sbaragliare la concorrenza.

Di conseguenza, WhatsApp nel corso del decennio racimolato utenti su utenti arrivando a superare 2 miliardi di account attivi nel corso di poco tempo e sta continuando a crescere senza sosta, si tratta di un traguardo decisamente importante dietro il quale purtroppo però si nasconde anche un problema da non sottovalutare, stiamo parlando dell’utilizzo improprio di WhatsApp da parte di alcuni utenti poco raccomandabili che sfruttano la piattaforma per le truffe online.

Questi utenti ovviamente sfruttano le norme mole gli utenti disponibili dal momento che quest’ultima massimizza le possibilità di successo delle truffe, il fenomeno si è diffuso anche qui in Italia e sta colpendo tutta la popolazione randomicamente, ecco perché oggi mi raccontiamo come funziona l’ultima truffa arrivata in circolazione in modo da darvi una mano a difendervi.

L’ inganno colpisce con un gruppo

L’intera truffa si consuma all’interno di un gruppo WhatsApp governato dai truffatori che si spacciano per dei collaboratori ufficiali di YouTube, questi ultimi vi faranno una proposta promozionale per ottenere soldi facili in cambio di alcuni piccoli compiti da svolgere come mettere like ad alcuni video, in cambio vi pagheranno realmente con dei bonifici di qualche decina di euro ma dopo un po’ di giorni, una volta conquistata la vostra fiducia, vi chiederanno di inviare una somma ingente di denaro promettendovi la restituzione della medesima somma svariate volte, in parole povere vi promettono soldi gratis col minimo sforzo, ovviamente non appena quei soldi verranno inviati, non torneranno più al legittimo proprietario dal momento che i truffatori svaniranno nel nulla in pochi secondi.

Nel momento in cui doveste finire anche voi in questa tipologia di gruppo, la cosa migliore che potete fare è segnalarlo e abbandonarlo immediatamente, ovviamente non eseguite nessun compitonon eseguite nessun compito dal momento che partecipare in modo attivo a queste truffe può rendervi concorrenti del medesimo reato.