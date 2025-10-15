Amazon, che offerta sul Motorola Moto G56: ecco il prezzo più basso di sempre

Motorola Moto G56 è uno smartphone che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, un prodotto eccellente sotto moltissimi punti di vista, con dimensioni di 165,75 x 76,26 x 8,35 millimetri di spessore e un peso di 200 grammi, può essere facilmente trasportato ovunque vogliate, senza andare a ingombrare troppo le borse o le tasche dei pantaloni, mantenendo nel contempo una propria identità caratteristica.

Il display è da 6,72 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2400 pixel, si affida a tecnologia IPS LCD con densità di 391 ppi, protezione Gorilla Glass 7i e 120Hz di refresh rate, sempre con cornici sufficientemente sottili. Il processore è il MediaTek Dimensity 7060, octa-core con una frequenza di clock a 2,6GHz, passando per la GPU IMG BXM-8-256, e la configurazione confermata dalla presenza di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (in questo caso espandibile con microSD fino a 2TB).

Nulla da dire per quanto riguarda il comparto fotografico, essendo presente nella parte posteriore un sensore principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 8 megapixel, con scatti che raggiungono un massimo di 8165 x 6124 pixel, con apertura massima F2.2, e un sensore anteriore da 32 megapixel, in questo caso con apertura F2.2.

Amazon, arriva lo sconto migliore sul Motorola Moto G56

La spesa che oggi dovete sostenere per acquistare questo smartphone è decisamente tra le più basse mai viste prima d’ora, poiché si parte da un listino di 269 euro, scendendo del 42% e arrivando così a dover sostenere un investimento finale che corrisponde a soli 154,90 euro. Ordinate lo smartphone a questo link.

La colorazione attualmente disponibile al prezzo più scontato è la PANTONE Dazzling Blue, che potete trovare direttamente al link inserito poco sopra.