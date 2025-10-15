Tesla Model Y Standard: l’elettrica di Musk è anche in Italia?

Dopo il lancio negli Stati Uniti, la Tesla Model Y Standard arriva finalmente in Italia. Il SUV elettrico più popolare della casa americana si presenta in una veste più essenziale ma con un prezzo che cattura l’attenzione: 39.990 euro. Una cifra che apre le porte a nuovi clienti e permette di accedere agli incentivi auto 2025. Un valore inferiore di 10.000 euro rispetto alla versione Premium Long Range. Era solo questione di tempo: dalla Germania erano già arrivati segnali della produzione imminente e ora la conferma è realtà. L’obiettivo è quello di offrire la stessa filosofia Tesla a un pubblico più vasto. Il prezzo ridotto basterà a convincere chi cerca lusso e tecnologia senza rinunciare alle prestazioni?

Potenza, autonomia e semplicità

La scheda tecnica ufficiale racconta molto. La Model Y Standard offre 534 km di autonomia WLTP, una velocità massima di 201 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,2 secondi. La trazione è posteriore, grazie a un motore singolo che punta all’efficienza più che alla pura potenza. La ricarica avviene fino a 175 kW, valore inferiore rispetto ai 250 kW delle versioni Long Range, segno della presenza di batterie LFP. Nonostante l’anima semplificata, la qualità costruttiva resta fedele allo stile Tesla. Ogni dettaglio tecnico è pensato per garantire equilibrio tra autonomia e accessibilità. Chi cerca l’essenza della mobilità elettrica la troverà qui, senza troppi orpelli.

Dentro l’abitacolo Tesla: meno lusso, stessa identità

Entrando nell’abitacolo, si percepisce subito la differenza. I sedili sono riscaldati ma non ventilati, quelli posteriori si ripiegano manualmente e non sono riscaldati. Il volante rinuncia alla regolazione elettrica, mentre la console centrale adotta uno stile più sobrio. Niente illuminazione ambientale personalizzabile, niente filtro HEPA, e un impianto audio con 7 altoparlanti invece dei 15 della Premium. Il display centrale da 15,4 pollici resta il cuore digitale del veicolo, anche se manca la radio FM. Curiosamente, in Europa è incluso l’Autopilot, assente nella versione americana. Il design esterno si distingue per il nuovo paraurti frontale semplificato, fari non adattivi e cerchi da 18 pollici. Il tetto in vetro, ora rivestito in tessuto, aggiunge un tocco elegante. Chi sceglierà la Tesla Model Y Standard dovrà accettare qualche rinuncia, ma davanti a un’autonomia di oltre 500 km e un prezzo così competitivo, la domanda è inevitabile: quanto vale davvero la semplicità quando si guida una Tesla?