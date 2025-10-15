Polvere, vento e intelligenza artificiale: il nuovo sguardo su Marte

Per vent’anni, sonde e satelliti hanno fissato Marte lassù con una pazienza da certosino. Un’attesa lunga, quasi una meditazione cosmica, per capire i segreti del Pianeta Rosso. E adesso, finalmente, questo sguardo incessante ha svelato un dettaglio cruciale, uno di quelli che sembrano piccoli ma che nascondono un mondo di informazioni: stiamo parlando dei “dust devils”, i diavoli di polvere. Quelli che sembrano solo dei minuscoli tornado di sabbia in movimento sono, in realtà, la chiave per capire come respira Marte.

Come l’IA ha tracciato ogni “dust devil” su Marte in due decenni di osservazioni

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) può brindare, perché i suoi scienziati hanno appena tirato fuori il catalogo più completo e dettagliato mai realizzato su questi vortici atmosferici. Dietro a questa impresa non c’è solo una squadra di persone che si è messa a spulciare foto al microscopio (sarebbe stata follia!), ma c’è un tocco di fantascienza: il team guidato da Valentin Bickel, dall’Università di Berna, ha letteralmente “insegnato” a un’intelligenza artificiale a fare il lavoro sporco. Hanno addestrato una rete neurale a riconoscere quei segni sottili che i vortici lasciano sulla polvere, trasformando migliaia di foto, scattate dalle sonde Mars Express e ExoMars Trace Gas Orbiter in due decenni, in dati concreti. Risultato? Hanno individuato ben 1039 di questi vortici. È come se avessero costruito un radar visivo per intercettare ogni singola corsa dei diavoli di polvere tra dune e crateri.

E non è solo una questione di contare. Ora abbiamo una vera e propria mappa globale, con traiettorie, direzioni e perfino la velocità di questi mulinelli marziani. Si scopre che alcuni amano formarsi sui pendii dei giganteschi vulcani del pianeta, mentre altri preferiscono sfrecciare nelle vaste pianure sabbiose come Amazonis Planitia. E non sono solo delle belle figure estetiche: questi piccoli tornado sono stati degli eroi in passato. Ricordi la missione InSight? Era in crisi perché i pannelli solari erano sepolti dalla polvere, ma i dust devils sono arrivati come dei veri spazzini cosmici, ripulendo tutto e ridando energia vitale al lander. Una specie di miracolo atmosferico.

Certo, i dati ci dicono che i venti su Marte possono toccare i 158 chilometri orari. Fa impressione, vero? Ma qui arriva il lato curioso del Pianeta Rosso: la sua atmosfera è talmente rarefatta e sottile che una raffica a 100 km/h ti sembrerebbe a malapena una brezza sul viso. Però, sapere esattamente dove e quando questi fenomeni si verificano è un’informazione di vitale importanza. Per chi sta progettando i prossimi rover o, ancora di più, le future missioni umane, conoscere i dust devils significa poter pianificare per la sicurezza, evitando danni e massimizzando la sopravvivenza dei mezzi. È pura strategia planetaria.

La parte più geniale di questa ricerca? Sono riusciti a calcolare la velocità di questi vortici analizzando i microscopici spostamenti tra le diverse esposizioni fotografiche. Hanno trasformato quello che a un occhio non allenato sembrava solo un po’ di rumore nell’immagine, in un dato scientifico prezioso. È quasi come se avessero “ascoltato” il suono del vento marziano attraverso le fotografie.

Grazie a questo lavoro, la nostra percezione di Marte è cambiata: non è più quel mondo immobile, silenzioso e statico che pensavamo, ma un pianeta vivo, in perenne movimento e che respira. E in mezzo a quella distesa rossa e affascinante, i dust devils continueranno la loro danza, un piccolo mulinello di polvere alla volta, raccontandoci la storia, l’energia e il respiro del suo cielo.