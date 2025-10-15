Telegram introduce Liquid Glass su iPhone e nuove funzioni per contatti, chiamate e bot

Telegram ha rilasciato un nuovo aggiornamento che introduce una lunga serie di funzioni pensate per rendere l’esperienza d’uso più dinamica e personalizzabile. Dopo il messaggio pubblicato dal fondatore Pavel Durov sul futuro di un internet libero, l’app aggiunge strumenti che toccano diversi ambiti: design, comunicazione, contatti, bot e interattività nelle chat.

Tra le novità più visibili c’è l’arrivo su iPhone del design Liquid Glass, ispirato alla grafica di iOS 26. L’interfaccia ora presenta elementi trasparenti e riflessi dinamici che si adattano allo scorrimento, visibili nella barra di navigazione, nella tastiera e nel pannello degli sticker. Telegram ha spiegato che continuerà a ottimizzare il proprio design seguendo gli standard estetici della nuova versione del sistema operativo Apple.

Note per i contatti e compleanni suggeriti

Una delle funzioni più pratiche riguarda la gestione dei contatti. Da oggi è possibile aggiungere note personali ai profili per ricordare dettagli come dove ci si è conosciuti, il lavoro di quella persona o altre informazioni utili. Le note sono private e visibili solo all’utente che le inserisce.

Inoltre, è ora possibile suggerire una data di compleanno a un contatto. Quando viene proposta una data, Telegram invia un messaggio automatico nella chat privata che consente all’altra persona di aggiungerla al proprio profilo con un semplice tocco. Un modo per rendere più “umana” e organizzata la rubrica, senza bisogno di app esterne o promemoria separati.

Commenti in tempo reale e bot più intelligenti

Le chiamate di gruppo e le chat video diventano più interattive grazie alla possibilità di inviare commenti e reazioni in tempo reale. I partecipanti possono ora esprimere opinioni o stati d’animo direttamente durante la conversazione, funzione disponibile per i gruppi con meno di mille membri.

Importanti miglioramenti arrivano anche per i bot. Da ora supportano le chat in thread, permettendo di gestire più conversazioni parallele con lo stesso assistente virtuale. I bot AI, inoltre, possono trasmettere le risposte in streaming, mostrando il testo man mano che viene generato invece di attendere la fine dell’elaborazione.

Completano l’aggiornamento alcuni ritocchi minori, come nuovi strumenti per personalizzare i colori del profilo e miglioramenti al sistema dei regali digitali. Un pacchetto di novità che conferma la volontà di Telegram di restare la piattaforma più flessibile e in costante evoluzione del panorama della messaggistica.