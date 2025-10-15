Spotify ha un problema: negli USA nasce un movimento per liberare la musica della piattaforme

Nella città di Oakland, in California, la libreria Bathers è diventata il centro di un nuovo fermento musicale e culturale. Qui è nato “Death 2 Spotify”, un ciclo di eventi che ha rapidamente attirato l’attenzione internazionale, trasformandosi in un vero e proprio movimento contro il modello economico e culturale delle piattaforme di streaming. L’iniziativa, promossa da Stephanie Dukich e Manasa Karthikeyan, riunisce DJ, etichette indipendenti e speaker radiofonici, tutti uniti dal desiderio di ripensare il rapporto tra musica e tecnologia.

Ogni serata ha registrato il tutto esaurito, mentre nuove richieste arrivano da Barcellona e perfino dall’India, segno che l’idea sta trovando terreno fertile anche oltre i confini statunitensi. Il messaggio è chiaro: meno algoritmi, più consapevolezza.

Ripensare il valore dell’ascolto

Secondo le fondatrici, l’obiettivo non è tanto boicottare Spotify in sé, quanto aprire un dibattito sulla dipendenza dall’ascolto algoritmico e sul valore della musica in un sistema dominato dai numeri. “Spotify è intrecciato con il modo in cui oggi ascoltiamo musica,” spiega Dukich. “Volevamo creare uno spazio per chiederci cosa significa davvero togliere le nostre canzoni da lì.”

Il problema, per gli organizzatori, non è solo economico. Il cuore della protesta riguarda l’impoverimento dell’esperienza d’ascolto: playlist create per trattenere l’utente, brani tutti simili, musica di sottofondo che non emoziona più. “Anche gli ascoltatori possono fare la loro parte,” aggiunge Karthikeyan. “Rinunciare all’accesso immediato a tutto ti costringe a riflettere su ciò che stai davvero sostenendo.”

Artisti in rivolta e alternative possibili

Il movimento si inserisce in un malcontento che da anni attraversa la scena musicale. Taylor Swift, ad esempio, aveva rimosso per tre anni il suo catalogo da Spotify, mentre sempre più artisti indipendenti scelgono piattaforme alternative come Bandcamp o la vendita diretta dei propri dischi.

Un caso emblematico è quello del gruppo Hotline TNT: l’ultimo album non è stato pubblicato su Spotify, ma venduto esclusivamente su Bandcamp, accompagnato da una diretta di 24 ore su Twitch. Il risultato? Migliaia di dollari di vendite e una comunità più coinvolta.

Il musicologo Eric Drott, docente all’Università del Texas, sottolinea come questa ondata di proteste abbia un carattere diverso dal passato: “Per anni gli artisti sapevano che Spotify non li avrebbe arricchiti, ma serviva per essere visibili. Ora ci si chiede se ne valga ancora la pena.”

Non uccidere Spotify, ma salvare la musica

Gli organizzatori di “Death 2 Spotify” chiariscono che non vogliono distruggere la piattaforma, ma stimolare una riflessione. L’obiettivo è recuperare la curiosità e la dimensione umana dell’ascolto, oggi soffocata da algoritmi che appiattiscono la diversità culturale. “Se ci affidiamo solo alle piattaforme,” conclude Karthikeyan, “rischiamo di perdere ciò che rende la musica viva: l’imprevisto, l’emozione, la scoperta.”