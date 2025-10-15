Taylor Swift e l’ombra dell’AI nei teaser del nuovo album

L’attesissimo ritorno di Taylor Swift con The Life of a Showgirl ha acceso il web. Migliaia di fan hanno accolto con entusiasmo l’uscita del dodicesimo album della popstar americana, ma la festa si è presto trasformata in una controversia digitale. Tutto è iniziato con una campagna promozionale interattiva ideata in collaborazione con Google. Gli utenti, cercando il nome dell’artista sul motore di ricerca, potevano sbloccare indizi, messaggi segreti e partecipare a una sfida. Lo scopo? Raggiungere 12 milioni di “tocchi virtuali” su una porta arancione digitale per svelare il videoclip di The Fate of Ophelia.

Swift e l’etica dell’AI: la popstar tra accuse e difese

In poche ore, però, la caccia al tesoro online ha preso una piega inaspettata. Su X e Reddit, numerosi utenti hanno segnalato anomalie nei teaser diffusi in diverse città del mondo, tra cui Londra, Milano, Parigi e New York. Le immagini mostravano dettagli visivi imprecisi, come mani innaturali, riflessi distorti, espressioni appena fuori fuoco. Elementi che, secondo molti, rivelerebbero l’uso dell’intelligenza artificiale. L’ipotesi è stata alimentata dalla rimozione improvvisa di alcuni video dai canali ufficiali della cantante, alimentando ulteriori sospetti. In poche ore, il dibattito è esploso.

L’idea che Taylor Swift possa aver utilizzato l’AI ha diviso profondamente i fan. Non solo per una questione estetica, ma anche di coerenza. La cantante, infatti, si era già espressa più volte contro l’uso improprio dell’intelligenza artificiale. Nel 2024 aveva denunciato la diffusione di un’immagine falsa di sé, creata con un software generativo e usata a scopi politici durante la campagna elettorale dell’ex presidente Donald Trump. In più, aveva sostenuto il sindacato SAG-AFTRA durante lo sciopero del 2023, che si era opposto proprio all’impiego dell’AI nella produzione cinematografica e musicale.

Molti, per questo, hanno trovato l’accusa sorprendente. C’è chi difende la popstar, ipotizzando che i contenuti sospetti siano frutto di strumenti generativi impiegati da Google o YouTube, partner tecnici del progetto. Il modello Gemini, in particolare, sarebbe stato utilizzato per ottimizzare le immagini. In ogni caso, il dibattito ha rivelato un punto importante. L’ intelligenza artificiale non è più solo uno strumento, ma una scelta etica che ridefinisce la creatività. Taylor Swift, quindi, simbolo di autenticità e controllo artistico, si ritrova oggi al centro di questa nuova tensione tra arte umana e contenuto artificiale.