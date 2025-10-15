Samsung sospende la distribuzione di One UI 8 sui Galaxy S22

Gli utenti che possiedono un Samsung Galaxy S22 dovranno fronteggiare un’emergenza improvvisa: l’azienda ha interrotto la distribuzione della One UI 8. La nuova interfaccia basata su Android 16, è stata ritirata dai server ufficiali per la gamma che il brand presentò 3 anni fa sebbene Samsung non abbia ancora diffuso alcuna dichiarazione ufficiale. Le prime ipotesi sulle cause arrivano direttamente dagli utenti. Nei forum e sui social, in particolare nel subreddit dedicato alla gamma S22, sono emerse numerose segnalazioni di malfunzionamenti dopo l’installazione dell’update, con un problema che ricorre più di tutti: il consumo anomalo della batteria.

Autonomia ridotta e anomalie dopo l’aggiornamento

Secondo diversi utenti, l’autonomia sarebbe crollata fino al 50% rispetto alle versioni precedenti. In alcuni casi si parla di una riduzione da 4,5 ore di schermo acceso a poco più di 2 ore e mezza, mentre altri riportano una scarica completa in meno di 8 ore con un utilizzo moderato. Non mancano però esperienze opposte, con qualcuno che afferma di aver notato addirittura lievi miglioramenti nelle prestazioni energetiche, segno che il problema potrebbe dipendere anche da specifiche configurazioni hardware o da app in conflitto.

La situazione resta dunque confusa, ma sufficiente per spingere Samsung a sospendere la distribuzione e avviare verifiche interne. L’azienda potrebbe presto rilasciare una nuova build corretta, anche se al momento non ci sono tempistiche ufficiali.

One UI 8 come ultimo major update per la serie S22

One UI 8 rappresenta l’ultimo grande aggiornamento di sistema per Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra, come previsto dal ciclo di quattro major update garantiti da Samsung. I dispositivi continueranno a ricevere patch di sicurezza per un altro anno, ma non ulteriori versioni di Android.

Vale la pena ricordare che la serie S22 fu l’ultima a presentare chip Exynos in Europa, con le varianti Snapdragon destinate al Nord America e alla Corea. Le generazioni successive hanno visto un passaggio progressivo verso una maggiore uniformità di processori, culminata con gli attuali Galaxy S25 “Snapdragon only”.

Per il momento, i possessori di Galaxy S22 dovranno attendere una nuova build stabile prima di poter aggiornare in sicurezza a One UI 8.