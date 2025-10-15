One UI 8 arriva su Galaxy A54 e A34

Samsung continua a estendere la diffusione della sua ultima interfaccia personalizzata. One UI 8, basata su Android 16. Portandola anche sui dispositivi Galaxy A54 e Galaxy A34. Dopo il primo rilascio in Corea del Sud, l’aggiornamento ha raggiunto ufficialmente anche l’Europa. Inclusa l’Italia. I due smartphone di fascia media stanno ricevendo il nuovo firmware con pacchetti dal peso superiore ai 2 GB. E con esso anche le patch di sicurezza di settembre 2025. Per il Galaxy A54, il nuovo firmware è identificato dal codice A546BXXUFEYI4. Mentre per il Galaxy A34 si parla della versione A346EXXUAEY17. La distribuzione sta procedendo in maniera graduale, come da tradizione. E sarà il sistema stesso a notificare la disponibilità una volta che l’update sarà pronto al download.

Con l’aggiornamento One UI 8, migliorie sottili ma efficaci per gli utenti Galaxy

Chi desidera aggiornare subito, può comunque forzare manualmente il controllo attraverso il menu delle impostazioni. La procedura è semplice e consente di avviare il download anche prima dell’arrivo della notifica ufficiale. In ogni caso, è consigliabile collegarsi a una rete Wi-Fi e avere almeno metà batteria disponibile prima di procedere con l’installazione. L’interfaccia One UI 8, pur non introducendo stravolgimenti, offre un’esperienza più fluida e ottimizzata. Con ritocchi grafici e miglioramenti nella gestione quotidiana del sistema.

One UI 8 propone una serie di piccoli cambiamenti mirati a semplificare l’uso quotidiano. Nonostante l’assenza di grandi rivoluzioni. Samsung ha concentrato l’attenzione sulla fluidità dell’interfaccia. Con transizioni più morbide e icone più definite. Senza trascurare la stabilità generale. Le ottimizzazioni coinvolgono anche la gestione della batteria e delle risorse. Migliorando le prestazioni anche su dispositivi non di fascia alta.

Tra le novità, si segnalano nuove animazioni. Una modalità scura più raffinata e un’organizzazione migliorata del menu delle impostazioni. Tutti questi accorgimenti puntano a rendere l’utilizzo più piacevole e intuitivo. Anche per chi non è esperto. Samsung, con questo aggiornamento, conferma la volontà di offrire un’esperienza di qualità anche sulla fascia media. Che viene spesso trascurata da altri produttori.