Nomad: la nuova frontiera dei droni ibridi ad alte prestazioni

La tecnologia riguardante la mobilità aerea avanzata sta facendo passi da gigante, grazie allo sviluppo di incredibili innovazioni. In particolare, ultimamente vi è stato lo sviluppo di alcune tecnologie che non sono di per sé nuove, ma che sono state notevolmente migliorate. Una di queste sono i velivoli a decollo e atterraggio verticale (VTOL) si tratta di tecnologie utilizzate da molti anni, e in particolare sono dei mezzi aerei prculiari.

Sono infatti in grado di alzarsi verticalmente, ma durante il loro tragitto possono passare anche al volo orizzontale. In pratica si possono considerare come un mix tra un aereo e un elicottero. Per la loro agilità e la loro velocità vengono utilizzati in diversi campi. Ad esempio, sono importanti per le operazioni militari e di soccorso, ma anche per uso civile o per il trasporto. Insomma, sono dei mezzi molto versatili che possono davvero fare la differenza in diverse operazioni.

Nomad, l’evoluzione della tecnologia nei VTOL

A proposito di questi mezzi aerei così avanzati, l’azienda Lockheed Martin ha sviluppato insieme a Sikorsky, un nuovo velivolo innovativo: il Nomad.

Il Nomad presenta un sistema ibrido che li permette di decollare e atterrare verticalmente, ma anche di poter trasformarsi in un aereo ad ala fissa durante il volo. Questa tecnologia permette di raggiungere delle velocità impensabili, ma anche di posarsi in spazi molto limitati, caratteristica che lo rende estremamente utile soprattutto durante i soccorsi.

Oltre a una versatilità incredibile, che permetterà di utilizzarlo in diversi contesti, il Nomad presenta MATRIX, una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale, che apporterà dei vantaggi notevoli al velivolo. Con il progetto Nomad, si vuole ridurre in maniera sottile il confine tra elicottero e jet, creando il perfetto connubio tra l’agilità e la potenza. Siamo infatti sicuramente entrati in una nuova era del volo ibrido, che permetterà delle innovazioni importanti sia in campo militare che in campo civile.