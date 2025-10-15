Trucchi nascosti per usare al meglio la fotocamera dello smartphone

Le fotocamere degli smartphone moderni hanno raggiunto livelli di qualità sorprendenti, ma gran parte delle persone utilizza solo le funzioni base. In realtà, nei menu nascosti e nelle impostazioni avanzate si trovano strumenti molto utili per ottenere foto e video più nitidi e creativi, senza dover ricorrere a costose attrezzature professionali.

Una funzione spesso trascurata è la messa a fuoco manuale. Nelle modalità “Pro” o “Avanzata”, accessibili da molti modelli Android e iPhone, è possibile regolare manualmente esposizione, ISO, bilanciamento del bianco e tempi di scatto. Bastano pochi minuti di pratica per notare la differenza, soprattutto nelle foto con poca luce.

Un altro trucco riguarda l’uso del tasto volume come scatto remoto. Collegando gli auricolari cablati o Bluetooth, è possibile premere il pulsante del volume per scattare una foto, evitando il rischio di mosso dovuto al tocco sullo schermo. È una soluzione comoda anche per selfie o foto di gruppo.

Funzioni utili per video e ritratti

Chi registra spesso video può attivare la stabilizzazione elettronica o, nei modelli più recenti, quella ottica. Entrambe riducono le vibrazioni e rendono le riprese più fluide anche durante il movimento. Alcuni smartphone includono modalità dedicate come “Super Steady” o “Action Mode”, pensate per i video dinamici.

Esistono poi le modalità ritratto avanzate, che permettono di regolare manualmente l’intensità dello sfocato. Dopo lo scatto, è possibile modificare la profondità di campo per mettere in risalto il soggetto principale o ottenere un effetto bokeh più naturale.

Infine, un trucco che molti ignorano riguarda le foto notturne. In condizioni di scarsa luminosità, è meglio appoggiare lo smartphone su una superficie stabile e attivare la modalità “Notte” con esposizione lunga: il sensore catturerà più luce e i dettagli risulteranno più definiti.

Sfruttando queste impostazioni, anche uno scatto improvvisato può trasformarsi in una foto di qualità professionale, dimostrando quanto potenziale si nasconda nella fotocamera di ogni smartphone moderno.