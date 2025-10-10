Casa smart: prefabbricati LG con AI integrata e bollette ridotte

Tra stress, rumori e la costante sensazione di essere “sempre connessi”, l’idea di staccare la spina è un lusso che sempre più persone cercano di concedersi. E non parlo della classica vacanza una volta l’anno, ma di uno stile di vita più flessibile, magari incentrato sul workation, dove si lavora da remoto ma si gode un contesto meno frenetico. È qui che entra in gioco LG con la sua ultima trovata: una nuova versione dello Smart Cottage. Non è una roulotte e non è la villa in campagna, è una casa modulare pensata per essere la tua “seconda base” di decompressione.

Case prefabbricate LG: comfort hi-tech e costruzione rapida a costi contenuti

La vera genialata sta nella sua costruzione. Dimentica i mesi di cantiere, i muratori e i ritardi biblici del cemento armato. Questi cottage sono come dei giganteschi set di blocchi da costruzione prefabbricati. Li assembli, li espandi o li modifichi con una facilità incredibile, abbattendo non solo i tempi – si parla di una riduzione del 50% rispetto a una costruzione tradizionale – ma anche i costi. LG ha proprio fatto un bel lavoro di revisione prezzi, con i nuovi modelli da 27 m² (un monolocale accogliente) e da 54 m² (un bilocale più spazioso) che arrivano a costare fino alla metà rispetto alle versioni precedenti.

Ma la cosa non finisce qui. Non è solo una questione di mattoni e pareti. Essendo LG, l’anima di queste casette è la tecnologia. Immagina di entrare e trovare già installato tutto il meglio della loro linea AI: condizionatore, frigorifero, lavatrice, piano cottura a induzione e una caldaia efficiente. In pratica, è come comprare una casa già arredata con elettrodomestici di ultima generazione. E ovviamente, tutto è interconnesso: un interruttore smart e una serratura digitale sono di serie, e puoi gestire l’intero ecosistema con l’app LG ThinQ dal tuo smartphone. È la definizione di “chiavi in mano” portata al livello successivo.

E per chi ha a cuore il pianeta (e le bollette), c’è anche una versione che ha ottenuto la certificazione ZEB Plus, che in soldoni significa “edificio a energia quasi zero”. Questo dimostra un impegno serio non solo verso il comfort, ma anche verso l’efficienza energetica.

La promessa di LG è di diffondere la cultura della seconda casa, rendendola accessibile. La gamma adesso offre ben sei soluzioni, tra casette a uno e due piani, con prezzi che vanno dai 60 mila ai 120 mila euro. Se pensi ai costi di una casa tradizionale in molte aree, capisci che si tratta di una proposta estremamente competitiva. LG cavalca un’onda che è in piena crescita: il mercato delle costruzioni modulari è dato in espansione esponenziale e si prevede che raggiungerà i 140,8 miliardi di dollari entro il 2029. Insomma, lo Smart Cottage non è solo una casa, è un segnale che il nostro modo di abitare, lavorare e rilassarci sta cambiando radicalmente.