Iliad, ritornano le super offerte della gamma TOP

L’operatore telefonico Iliad continua ad aggiornare la sua proposta. In queste ultime ore, in particolare, l’operatore ha rimosso dal catalogo le offerte mobile appartenenti alla gamma Iliad Giga. Al loro posto, l’operatore ha deciso di far tornare a disposizione degli utenti le offerte appartenenti alla gamma Iliad Top, ovvero Iliad Top 250 Plus e Iliad Top 300 Plus. Unica supersiste della gamma Iliad Giga, per il momento, sembra essere l’offerta mobile Iliad Giga 150.

Iliad aggiorna il suo catalogo, ritornano le super offerte mobile della gamma Iliad Top

L’operatore telefonico Iliad ha da poco fatto tornare a disposizione degli utenti due delle sue super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alle due offerte appartenenti alla gamma Iliad Top, ovvero Iliad Top 250 Plus e Iliad Top 300 Plus. Oltre a questa, rimarrà disponibile all’attivazione solo un’offerta della gamma Iliad Giga, ovvero Iliad Giga 150. Secondo quanto riportato, queste offerte rimarranno disponibili all’attivazione fino alla giornata del prossimo 13 novembre 2025. Vediamo qui di seguito cosa includono.