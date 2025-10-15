Honor 400 Smart debutta con un ottimo rapporto qualità-prezzo

Honor annuncia ufficialmente il debutto del nuovo Honor 400 Smart, ultimo arrivato della gamma 400. Offre, tra tutti i modelli della serie, il miglior rapporto qualità-prezzo senza scendere troppo a compromessi. Il dispositivo vanta un design resistente, una batteria duratura, l’integrazione con funzioni AI e tanto altro.

Tra le principali caratteristiche del nuovo modello ritroviamo anche la certificazione antiurto SGS a 5 stelle, resistenza all’acqua e alla polvere IP54, batteria da 6500 mAh a doppia cella, fotocamera principale da 108 MP e un innovativo AI Button. Quest’ultimo porta l’interazione con l’intelligenza artificiale a un livello superiore.

Resistenza e durata senza compromessi per il nuovo 400 Smart

HONOR 400 Smart è stato realizzato per accompagnare gli utenti in ogni momento della vita quotidiana. La certificazione SGS Premium Performance garantisce una massima protezione da cadute e incidenti fino a 1,8 metri, mentre gli angoli rinforzati proteggono da urti e impatti che possono capitare a chiunque durante il giorno. Per un ulteriore comfort, grazie alla funzione Wet-hand Touch Enhancement, il display resta reattivo anche con mani bagnate o unte.

Il cuore del nuovo HONOR 400 Smart è soprattutto la sua incredibile batteria a doppia cella da 6500 mAh, progettata per garantire un’autonomia eccezionale e una durata complessiva dei diversi cicli fino a 5 anni. La tecnologia SuperCharge da 35W dell’azienda, invece, assicura ricariche rapide e sicure.

AI Button: l’interazione intelligente a portata di mano

Per la prima volta in questa fascia di prezzo, HONOR introduce un apposito pulsante AI: con un semplice clic si possono avviare app o altre risorse del sistema, mentre con una pressione prolungata si accede a funzioni avanzate con AI, come traduzioni e generazione di contenuti multimediali. Il tutto è supportato dal nuovo MagicOS 9.0 basato su Android 15, con funzioni intelligenti come Magic Capsule, Magic Portal, Circle to Search e Google Gemini Assistant, oltre a strumenti di editing fotografico potenziati dall’AI (AI Outpainting, AI Upscale, AI Cutout).

La fotocamera principale da 108 MP permette di catturare scatti pieni di dettagli, luce e particolari, anche di notte. Con lo zoom 3x si potranno realizzare foto e video senza perder la qualità. Mentre con le tre modalità ritratto dedicate, gli utenti possono ottenere risultati professionali in qualsiasi contesto.

Con uno spazio di archiviazione fino a 256 GB e la tecnologia RAM Turbo (che unisce GB fisici e virtuali, per un totale di 16 GB di RAM), HONOR 400 Smart garantisce fluidità senza interruzioni, anche dopo un uso prolungato.

Colori, prezzo e disponibilità

HONOR 400 Smart è disponibile in diverse colorazioni: Desert Gold e Velvet Black al prezzo di 229,00 euro.

Versione 8+256 GB: Principali rivenditori di elettronica autorizzati dal 14 al 31 ottobre a 199 euro in bundle con Earbuds X7 Lite e cover. Su Honor.com dal 14 al 31 ottobre a 199 euro in bundle con Earbuds X7 Lite e caricatore.

Versione 6+128 GB: Dal 14 al 31 ottobre il prezzo di lancio sarà di 179 euro presso i principali rivenditori di elettronica autorizzati e sul sito ufficiale honor.com.