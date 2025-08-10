HONOR 400 con uno sconto del 16%: solo oggi con l’offerta a tempo Amazon

Un -16% di sconto sul prezzo di listino dell’HONOR 400 rende questo smartphone un dispositivo con un rapporto qualità/prezzo eccellente. Non passa inosservato questo smartphone dotato di display AMOLED Ultra luminoso da 5000ni che offre colori vivaci e contrasto perfetto su 6,55 pollici con frequenza di aggiornamento 120Hz. A rendere l’esperienza visiva ottimale è la presenza della tecnologia Sunlight Display che assicura una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole, mentre l’Eye Comfort con 3840Hz riduce sfarfallio e affaticamento visivo.

Alla base, la presenza dello Snapdragon 7 Gen 3 che assicura in ogni istante prestazioni fluide sia durante le sessioni di gaming che per il multitasking. Non poca inoltre l’attenzione posta dal costruttore sul design con resistenza IP65 a polvere e acqua, unita alla certificazione anti-caduta 5 stelle SGS che protegge il dispositivo da urti e condizioni ambientali estreme.

HONOR 400 in offerta su Amazon

Se siete in cerca di un nuovo smartphone per poter sostituire il vostro attuale dispositivo questo modello a marchio HONOR può rappresentare la scelta perfetta per voi. Oltre ai dettagli e alle caratteristiche citate in apertura, è importante porre l’attenzione su altri aspetti che rendono questo dispositivo completo. Si tratta infatti di uno smartphone che consente di catturare dettagli mozzafiato grazie a una fotocamera AI da 200MP, dotata di stabilizzazione ottica e zoom AI Super 30X. Per offrire un utilizzo ottimale l’utente può passare facilmente tra modalità 200MP, 50MP e 12MP in modo tale da ottenere risultati professionali in ogni scenario.

Non manca, infine, una batteria da 5300mAh che garantisce energia per tutto il giorno, anche con utilizzo intensivo e supporta la ricarica rapida 66W SuperCharge. Lo sconto oggi disponibile per voi è del 16% e vi consente di pagare l’HONOR 400 solamente 379,90 euro anziché 449.