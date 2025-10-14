Sicurezza: il numero di truffe che clonano la voce degli utenti aumenta

Purtroppo per tutti gli utenti anche il mondo delle truffe online si sta evolvendo di pari passo con le nuove tecnologie, l’ultima frontiera di questa tipologia di attacco infatti è l’utilizzo di telefonate mute per indurre l’utente a parlare per poi registrare la sua voce in modo da poterla clonare, questo fenomeno sta prendendo piede ormai da diverso tempo e sta colpendo che qui in Italia davvero tantissime persone, tutto ciò è reso possibile dall’utilizzo inappropriato dell’intelligenza artificiale che attraverso l’addestramento su piccoli spezzoni della voce delle vittime riesce a riprodurla fedelmente imitando non soltanto il semplice tono di voce, bensì anche cadenza e emotività da trasmettere.

Si tratta di un fenomeno che purtroppo sta colpendo tante persone dal momento che le segnalazioni stanno aumentando in modo importante, questa truffa infatti esordisce con una semplice telefonata da un numero sconosciuto alla quale una volta risposto non ci sarà nessun tipo di voce umana, ciò serve proprio ad indurre la vittima a rispondere e a parlare in modo da ottenere molti più suoni da poter utilizzare per clonare la sua voce, come potete intuire da soli questo tipo di pratica, può avere conseguenze devastanti per la vittima.

Le conseguenze

I truffatori infatti, non appena ottenuti i campioni di voce necessari possono clonarla in modo fedele per poi utilizzarla a proprio favore, nello specifico infatti possono utili utilizzare la voce per effettuare chiamate fraudolente verso le amicizie della vittima, camuffando il numero fasullo tramite la metodica dello spoofing, la quale permette di far apparire un numero identico a quello della vittima nascondendo di fatto quello ingannevole, ciò ovviamente apre la strada a false chiamate con richieste di aiuto o di denaro nelle quali ovviamente una vittima ignara può cascare senza problemi.

Il miglior consiglio da seguire è quello ovviamente di fare attenzione e di restare informati, ma soprattutto di evitare assolutamente di esprimere frasi potenzialmente pericolose che possono essere usate per l’appunto in modo improprio, banalmente anche dire un semplice si può essere poi utilizzato dai truffatori per ingannare qualcun altro.

Fortunatamente, i provider italiani, grazie ad AGCOM sono costretti a bloccare arbitrariamente le telefonate fraudolenti in entrata e questa stretta a partire dal 19 novembre sarà ancora più stretta, nell’attesa ovviamente fate attenzione ed evitate di cascare in queste truffe, avere occhio, in questo caso orecchio, scettico è il passo primario.