Profilo eSIM trasferito tra dispositivi Android e iOS

Deutsche Telekom apre una nuova fase per la connettività mobile. Ciò rendendo possibile lo spostamento del profilo eSIM tra dispositivi Android e iOS senza vincoli di piattaforma. Con tale innovazione, l’operatore tedesco consolida la propria posizione nel panorama europeo delle telecomunicazioni. Inoltre, introduce una modalità di trasferimento che supera uno dei limiti storici della tecnologia digitale. Finora, il cambio di smartphone con eSIM attiva richiedeva passaggi manuali e procedure di disattivazione complesse. La nuova funzione elimina completamente tali passaggi: basta accendere il nuovo telefono e seguire le istruzioni del sistema operativo, che rileva in automatico il dispositivo precedente. Il sistema operativo e la rete di Deutsche Telekom verificano la corrispondenza tra utente, piano tariffario e dispositivo, per poi autorizzare la copia del profilo sul nuovo terminale. Numero e tariffa restano invariati, offrendo così una transizione continua e senza interruzioni.

Ecco come si trasferisce un profilo eSIM tra iOS e Android

La compatibilità iniziale riguarda iPhone con iOS 26 e Google Pixel 10. Ma il supporto verrà ampliato ad altri modelli Android gradualmente. Il funzionamento si basa sullo standard internazionale GSMA TS.43, una garanzia di interoperabilità globale. Alla base di tutto vi è un entitlement server sviluppato internamente dall’azienda, che gestisce le autorizzazioni e controlla la sicurezza del trasferimento. Tale sistema, operativo dal 2017, è già utilizzato nelle filiali europee del gruppo e viene aggiornato costantemente per accogliere nuove funzioni.

Secondo Michael Hagspihl, Vice President Global Strategic Projects and Marketing Partnerships di Deutsche Telekom, l’obiettivo è offrire un’esperienza d’uso coerente e immediata. Indipendentemente dal marchio o dal sistema operativo del dispositivo. L’iniziativa segna un ulteriore passo verso una mobilità digitale più integrata. Qui le barriere tra ecosistemi tendono a dissolversi. Deutsche Telekom prevede di estendere presto la disponibilità del servizio anche alle altre controllate europee. Rafforzando un modello di connettività centrato sull’utente. In un’epoca in cui lo smartphone rappresenta il principale strumento di identità digitale, la possibilità di spostare una eSIM senza limiti è un tassello decisivo verso un futuro di comunicazioni realmente universali.