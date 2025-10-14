Hubble immortala nuove stelle nella Grande Nube di Magellano

Il telescopio spaziale Hubble è da oltre trent’anni nello spazio. Ma nonostante questo, continua a sorprenderci. L’ultima immagine diffusa dalla NASA e dall’Agenzia Spaziale Europea mostra una straordinaria nube cosmica. Nella Grande Nube di Magellano (LMC). Questa si trova a circa 150.000 anni luce dalla Terra. L’immagine ritrae la regione N11. Ossia uno dei più vasti complessi di formazione stellare conosciuti. Qui il gas e la polvere interstellare si mescolano in un turbinio di luce ultravioletta e materia.

Dati a confronto. Grazie a Hubble ci sono vent’anni di osservazioni in un’unica immagine

Al centro della scena, alcune giovani stelle calde modellano l’ambiente circostante con radiazioni e venti stellari. Scolpendo così cavità e creando intricate strutture filiformi. Le tonalità di viola, bianco e blu non sono solo uno spettacolo per gli occhi. Ma rappresentano i diversi stati del gas ionizzato. Rivelando con precisione dove sta nascendo nuova vita stellare. Questi scenari, affascinanti e dinamici, offrono agli scienziati un’occasione preziosa per studiare come si formano le stelle in ambienti lontani. Ma anche diversi da quello della Via Lattea.

L’immagine pubblicata oggi è il risultato di un lavoro a lungo termine. Hubble ha infatti osservato la stessa regione a vent’anni di distanza. Utilizzando ovviamente strumenti diversi. Le prime riprese risalgono ai primi anni Duemila, grazie all’Advanced Camera for Surveys. Quelle più recenti sono state catturate dalla Wide Field Camera 3. Che è capace di rivelare dettagli ancora più sottili. La combinazione dei due set di dati ha permesso di ottenere una visione senza precedenti. Proprio dell’evoluzione della nube.

La Grande Nube di Magellano è visibile anche a occhio nudo. Ed è una galassia satellite che possiede caratteristiche uniche. La sua composizione chimica la rende ideale per simulare le condizioni dell’universo primordiale. Comprendere come le stelle si siano formate in ambienti “poveri” di elementi pesanti può aiutare gli astronomi a ricostruire i primi capitoli della storia cosmica.