Pannelli solari e nuove nanostrutture per migliorare l’efficienza

I ricercatori dell’INL in collaborazione con l’Università di Uppsala stanno lavorando a soluzioni alternative per migliorare l’efficienza degli attuali pannelli solari. Mirano soprattutto all’ottimizzazione delle strutture affinché sia possibile ridurre la dispersione di energia che ne deriva.

Superare le sfide dei pannelli tradizionali

I modelli di pannelli solari tradizionali cui siamo abituati sono flessibili ma presentano alcuni limiti. Uno dei problemi principali è l’assorbimento eccessivo di materiale che porta ad una dispersione di parte dell’energia. Il fenomeno è dovuto al calore e alla dispersione dall’energia sulla parte posteriore, che porta ad una diminuzione dell’efficienza complessiva. I ricercatori stanno esplorando diversi modi per minimizzare queste perdite e massimizzare la conversione dell’energia solare in elettricità.

La posizione strategica delle nanostrutture, del nuovo modello proposto, si presenta come una soluzione promettente per raggiungere l’obiettivo previsto. L’approccio dei ricercatori prevede l’incisione di uno strato sottilissimo d’oro per creare un motivo regolare. Il ‘nano specchio’ ottenuto viene ricoperto da uno strato di ossido di alluminio. La combinazione di questi materiali, insieme alla loro disposizione, sono i punti chiave per migliorare l’efficienza energetica.

Le potenziali applicazioni di questa ricerca sono davvero tante. Una maggiore efficienza dei pannelli solari potrebbe portare anche ad una riduzione dei costi, ad una maggiore accessibilità e potrebbe favorire lo sviluppo di nuovi dispositivi e tecnologie basate sull’uso dell’energia solare. Per ora i risultati della ricerca promettono bene e il team che ne sta occupando si sta impegnando a superare le sfide rimanenti e a sviluppare questa tecnologia su larga scala.

Pannelli solari sempre più avanzati

L’energia solare un tempo era una rivoluzione, oggi lo è ancora ma sta – fortunatamente – diventando la normalità. Vedere così tanti progressi in questo campo non può che essere un buon segno, i risultati attesi sono tanti e le aspettative alte. Un singolo miglioramento potrebbe cambiare tutto e fornirci l’energia pulita di cui abbiamo fortemente bisogno.