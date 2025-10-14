I robot sono la nuova forza lavoro cinese

La Cina si è affermata come la capitale mondiale della robotica. Solo nel 2024, il Paese ha installato ben 295 mila nuovi robot industriali. Quindi oltre la metà del totale mondiale. La sua flotta attiva ha raggiunto i 2 milioni di unità operative. E si è quindi distaccata nettamente da potenze come il Giappone, gli Stati Uniti e la Corea del Sud. Ma Dietro questo boom c’è anche la necessità di rispondere a una crescente crisi demografica. Entro il 2030, secondo le stime ufficiali, la Cina potrebbe trovarsi con una carenza di 50 milioni di lavoratori qualificati e professionali.

Robot umanoidi ma anche assistenti. L’automazione entra in casa per aiutare la popolazione anziana

L’ascesa non si limita all’utilizzo. Pechino ha superato Tokyo anche nella produzione. Se nel 2023 realizzava il 25% dei robot industriali mondiali, nel 2024 la quota è salita a un terzo. Il gigante asiatico non solo consuma. Ma soprattutto esporta tecnologia, posizionandosi come leader assoluto in un settore strategico per il futuro delle economie del mondo.

Non è solo nelle fabbriche che i robot stanno diventando protagonisti. I modelli umanoidi, sempre più sofisticati, stanno trovando spazio anche nelle abitazioni. Le loro funzioni si concentrano sull’assistenza. Soprattutto verso la popolazione più anziana. La società Tiantai Robot, ad esempio, ha ricevuto nel solo 2024 oltre 10 mila ordini per questi dispositivi. Un segnale chiaro che la robotica personale non è più fantascienza. Ma una vera realtà in espansione.

Nei settori industriali chiave come la logistica, l’automotive e l’elettronica, i robot svolgono mansioni gravose o ripetitive. Saldatura, assemblaggio e movimentazione di carichi pesanti sono compiti ormai affidati a macchine. Che sono in grado di lavorare senza sosta. Secondo il professor Gao Xudong dell’Università di Tsinghua, questa tendenza continuerà. Le attività monotone spariranno gradualmente dal mondo umano. Lasciando così spazio a ruoli più creativi. L’ingegno, quindi, sarà l’arma principale del lavoratore del futuro.