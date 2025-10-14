ho Mobile, arriva la nuova offerta ho. 5,95 con 100 GB

Lo avevano anticipato i rumors e le indiscrezioni delle scorse settimane, ma ora è ufficiale. L’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha da poco reso disponibile una nuova offerta nota con il nome di ho. 5,95 100 Giga. Quest’ultima va così a sostituire la promo ho. 5,99 100 Giga che è stata disponibile fino a qualche giorno fa. La nuova offerta sarà anch’essa disponibile per un periodo di tempo limitato.

ho Mobile, arriva ufficialmente la nuova offerta a basso costo ho. 5,95 100 Giga

A partire dalla giornata del 13 ottobre 2025, l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha reso disponibile all’attivazione una nuova super offerta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta di rete mobile nota con il nome di ho. 5,95 100 Giga. Quest’ultima, secondo quanto è emerso, rimarrà disponibile all’attivazione per un breve periodo di tempo.

In particolare, l’offerta dovrebbe essere disponibile fino alla giornata del prossimo 3 novembre 2025. L’offerta in quesripne sarà attivabile sia online sul sito ufficiale dell’operatore ho Mobile sia nei negozi fisici autorizzati dall’operatore. L’offerta sarà però attivabile solo dai nuovi clienti dell’operatore. Tra questi, sono compresi sia i clienti che decideranno di attivare un nuovo numero sia i nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Il bundle dell’offerta ho. 5,95 100 Giga include ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati. Questi sono validi per navigare con connettività 4G ad una velocità mattina pari a 60 mbps sia in download sia in upload. Il bundle dell’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS da inviare verso tutti i numeri. Come suggerisce il nome, il costo per il rinnovo dell’offerta è estremamente contenuto. Gli utenti dovranno indetti sostenere una spesa di appena 5,95 euro al mese.

Ricordiamo che questa offerta sarà disponibile fino al 3 novembre 2025, a meno che l’operatore non decida di prorogare ulteriormente la sua disponibilità.