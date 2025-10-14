Google TV testa Sparkify, la funzione AI che trasforma le idee in video

Google TV sta sperimentando una nuova funzione chiamata Sparkify, un progetto che potrebbe ridefinire il modo in cui l’intelligenza artificiale entra nelle case. L’informazione emerge dall’analisi del codice di sistema effettuata da Android Authority, che ha individuato i primi riferimenti a questa tecnologia ancora in fase di test.

Sparkify si basa sull’integrazione con i modelli Gemini e Veo, le due piattaforme AI presentate da Google durante il Google I/O 2025. L’obiettivo è permettere agli utenti di creare brevi video partendo da una semplice istruzione vocale o testuale. In pratica, sarà sufficiente descrivere un’idea — per esempio “crea un video con un tramonto sul mare” — e l’AI la trasformerà in una sequenza animata. Un concetto simile a quello già visto negli strumenti di generazione video basati su prompt, ma adattato a un’esperienza più immediata e televisiva.

Nel codice dell’app compaiono stringhe come “scene style”, “visual style” e “describe your idea”, indizi che fanno pensare alla possibilità di personalizzare tono visivo, stile narrativo e ritmo del video. Tutto avverrebbe direttamente dallo schermo, rendendo l’interazione intuitiva anche per chi non ha dimestichezza con i programmi di montaggio.

Sparkify e le nuove funzioni intelligenti di Google TV

Al momento la sperimentazione coinvolge un numero limitato di dispositivi e, secondo le fonti, anche l’integrazione di Gemini su Google TV procede con cautela. Tuttavia, l’obiettivo dell’azienda è già chiaro: portare Sparkify al grande pubblico entro la fine dell’anno, rendendo la televisione uno spazio creativo oltre che informativo.

Se i test daranno risultati positivi, sarà possibile chiedere alla propria TV di generare un video educativo, un racconto animato o un breve tutorial senza usare un computer o un software esterno. È un passo che avvicina l’esperienza televisiva a quella dei laboratori di creazione AI, ma in formato domestico e accessibile a tutti.

Nel codice sono stati trovati anche riferimenti a una seconda funzione chiamata “nudge”, progettata per rendere la TV più attenta al comportamento dello spettatore. Questa tecnologia riconoscerebbe, per esempio, se l’utente si è addormentato durante la visione, regolando la riproduzione in modo automatico.

Non è detto che tutte le funzioni in fase di test vengano effettivamente rilasciate, ma il progetto Sparkify rappresenta un chiaro segnale della direzione intrapresa da Google: una televisione più intelligente, sensibile e creativa, dove l’AI non è solo assistenza, ma anche espressione.