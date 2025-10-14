Sony apre le porte al possibile addio del cavo USB nelle confezioni

Come ben sapete, negli ultimi anni le aziende produttrici di smartphone hanno iniziato a restringere e a svuotare la confezione proprio di questi ultimi, in passato infatti gli anni d’oro degli smartphone vedevano una confezione che era letteralmente un buffet ricco di prodotti inclusi nel prezzo, basti pensare ai vecchi iPhone che includevano oltre che il dispositivo, anche il caricabatterie insieme a un paio di cuffie e due adesivi di Apple, col passare del tempo però le società hanno iniziato a svuotare le confezioni, eliminando dapprima le cuffie e poi anche il caricabatterie per lasciare soltanto il cavetto USB incluso con lo smartphone, le società hanno giustificato queste decisioni con la questione ambientale ma tantissimi utenti pensano che si tratti di un semplice metodo per aumentare il margine di guadagno.

Attualmente dunque, nelle confezioni è incluso solamente il cavo USB C per la ricarica, in casi eccezionali è inclusa anche una cover di qualità entry level ma si tratta comunque di piccole eccezioni, a quanto pare però molto presto potremmo rischiare di dover dire addio anche al cavo USB, l’allarme ci arriva direttamente da Reddit, dove un utente ha deciso di raccontare la propria storia che lo ha lasciato decisamente sorpreso.

Niente cavetto

Un utente proprio sul reddito ha pubblicato la foto della propria confezione che conteneva al suo interno il suo nuovo smartphone Sony Xperia 10 VII, sottolineando per l’appunto che all’interno di quest’ultima oltre il dispositivo e i manuali di istruzioni non è presente nient’altro, con ovviamente la sorpresa sua e di tutti gli altri in merito all’assenza del cavetto USB.

Tale dettaglio ovviamente sorprende poiché Sony tra l’altro non è nemmeno una maggiore produttrice di smartphone e nessuno si aspettava potesse valutare una scelta del genere, ovviamente tutto ciò apre le porte alla paura che possiamo trovarci davanti all’inizio di un nuovo trend che prevede l’addio anche del capo USB all’interno delle confezioni, sia per aumentare il margine di guadagno delle società sia per evitare eventuali rincari, il tutto ovviamente con uno sguardo che per la società sarà sicuramente rivolto all’ambiente.

Non rimane dunque che attendere nei prossimi mesi per capire se si tratterà di un caso isolato se siamo davanti all’inizio di un nuovo cambiamento a ribasso per quanto riguarda la dotazione degli smartphone acquistati.