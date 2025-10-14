Ad
Google offre un anno gratuito di Gemini AI Pro e 2 TB in cloud agli studenti universitari

Google regala agli universitari un anno di Gemini AI Pro con 2 TB di spazio cloud. L’offerta include Gemini 2.5 Pro, Deep Research, NotebookLM, Veo 3 e altri strumenti AI avanzati

Gemini Ai Pro

Google ha appena deciso di fare un grande regalo agli studenti universitari italiani: ecco infatti un anno gratuito di Gemini AI Pro insieme a 2 TB di spazio cloud su Google Drive, Foto e Gmail. Semplificare dunque l’accesso alle tecnologie di AI avanzata è il principale obiettivo dell’azienda, che vuole fornire gli strumenti migliori per studiare ma anche per la ricerca e per gestire i progetti.

L’attivazione è semplice: basta caricare un documento che certifichi l’iscrizione a un’università, anche privata, attraverso la piattaforma di verifica SheerID. L’intera procedura richiede pochi secondi e consente di usufruire subito del piano annuale. L’offerta è valida fino al 9 dicembre 2025 e non prevede alcun costo nascosto né condizioni particolari.

Strumenti inclusi nel piano Gemini AI Pro

Il pacchetto offerto gratuitamente da Google ha un valore commerciale di 21,99 euro al mese e include tutti i principali strumenti AI sviluppati da Mountain View. Tra questi:

  • Gemini 2.5 Pro, la versione più evoluta del modello linguistico di Google, capace di gestire più richieste contemporaneamente, analizzare immagini e fornire assistenza nello studio o nella stesura di testi complessi;

  • Deep Research, una funzione che consente di ottenere report di ricerca approfonditi in pochi secondi, elaborati da centinaia di fonti attendibili;

  • NotebookLM, un assistente pensato per organizzare idee e materiali di studio, ora dotato delle modalità Audio Overviews e Video Overviews per generare riassunti multimediali;

  • Veo 3, uno strumento creativo che permette di trasformare un testo o una foto in un breve video di 8 secondi con audio;

  • Nano Banana, pensato per applicare trasformazioni artistiche e generative alle immagini attraverso l’accesso diretto a Gemini 2.5 Pro.

A tutto questo si aggiungono 2 terabyte di archiviazione cloud, utili per gestire appunti, progetti, foto e documenti senza limiti di spazio.

Gli studenti già abbonati a Gemini AI Pro possono partecipare comunque all’iniziativa: l’abbonamento in corso verrà rimborsato per la parte non utilizzata e sostituito automaticamente dal piano gratuito. Al termine dei 12 mesi, Google invierà una notifica via email per informare della scadenza, lasciando la libertà di disattivare o rinnovare il servizio senza costi aggiuntivi.

