Motorola Edge 70: emersi i possibili prezzi per l’Italia?

Il debutto del nuovo Motorola Edge 70 segna una tappa importante per l’azienda. Quest’ultima ha ufficializzato la data di lancio globale del dispositivo, fissata per il 5 novembre. Mentre in Cina arriverà già a ottobre con il nome X70 Air. Motorola ha scelto di svelare progressivamente le caratteristiche del dispositivo attraverso il proprio sito polacco, annunciando la pubblicazione di nuovi dettagli ogni mercoledì fino alla presentazione ufficiale. Il primo elemento confermato riguarda la batteria. Quest’ultima, infatti, presenta una capacità di 4.800 mAh. Con ricarica rapida da 68W. Inoltre, il nuovo Edge 70 si distingue per un profilo sottile, inferiore ai 6 millimetri. Una scelta che privilegia la maneggevolezza e la leggerezza. Il tutto senza rinunciare a una buona autonomia complessiva.

Motorola Edge 70: ecco i dettagli emersi

Un altro elemento di rilievo riguarda il comparto fotografico. Il dispositivo integrerà una fotocamera principale da 50 MP dotata di stabilizzazione ottica (OIS), affiancata da un’ultra grandangolare con campo visivo di 120 gradi. Tale combinazione punta a offrire versatilità in condizioni di luce variabili e a soddisfare l’utenza più esigente in ambito fotografico e video. Sul fronte audio, Motorola ha confermato la presenza di altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos, un dettaglio che consolida l’attenzione dell’azienda per l’esperienza multimediale, in controtendenza rispetto ad alcuni concorrenti che optano ancora per soluzioni mono.

Le prime comparizioni del dispositivo su store online italiani hanno già generato attenzione, nonostante le discrepanze nei prezzi. Su epto.it il modello con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna è indicato a 709 euro. Mentre su codi-tek.com compare a 801,91 euro. Si tratta, con ogni probabilità, di valori provvisori, ma che delineano una possibile fascia di prezzo. Entrambi i listini fanno riferimento alla colorazione Bronze Green, che dovrebbe essere ufficialmente denominata Pantone Bronze Green.

Con l’avvicinarsi del lancio, inoltre, Motorola ha introdotto un gioco promozionale legato all’evento di presentazione, che offrirà sconti e bundle esclusivi senza vincolo di acquisto. Una strategia che punta a coinvolgere la community e a rafforzare la visibilità del marchio in una fase cruciale per il settore.