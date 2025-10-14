Su OneDrive arriva una nuova sezione per le foto

Microsoft continua a ridisegnare la propria strategia nel campo dello storage digitale e della gestione delle immagini. A tal proposito, l’azienda sta spingendo OneDrive verso un’integrazione sempre più profonda tra archiviazione e intelligenza artificiale. La nuova scheda dedicata alle foto, annunciata ufficialmente dall’azienda nelle scorse ore, segna un passo deciso nella direzione di una piattaforma più fluida e intelligente. Capace di unire strumenti di salvataggio, ricerca e condivisione dei contenuti visivi. Al centro della rinnovata esperienza si trova la pagina chiamata Istanti (Moments nella versione internazionale), che introduce un modo nuovo di esplorare la propria galleria. In tale sezione, le immagini vengono organizzate automaticamente in collezioni dinamiche come momenti recenti, condivisi, highlight e “On This Day”.

Microsoft annuncia l’arrivo della sezione foto su OneDrive

A rendere più personale la navigazione, la funzione Rimescola consente di rigenerare casualmente una selezione di foto. Riportando in superficie ricordi dimenticati. Selezionando un’immagine, l’utente può avviare una slideshow automatica con un’interfaccia pulita e una presentazione curata nei dettagli. Tutte tali novità sono già disponibili sia sul sito web di OneDrive che nelle app mobile. Qui l’esperienza è stata ulteriormente arricchita da nuovi strumenti di editing basati sull’intelligenza artificiale.

Tra le funzioni più interessanti su mobile figura Photo Stacks. Una soluzione progettata per raggruppare automaticamente le foto simili semplificando così la scelta del miglior risultato. Gli utenti abbonati a Microsoft 365 ricevono, inoltre, suggerimenti intelligenti per eliminare duplicati, immagini sfocate o superflue. Sul fronte software, l’azienda ha confermato anche l’arrivo di una nuova app OneDrive per Windows 11, prevista per il prossimo anno. L’applicazione integrerà la visualizzazione di foto locali, nuove slideshow generate dall’AI e ulteriori funzioni avanzate.

Con tali mosse, Microsoft rafforza la propria posizione nel settore della gestione intelligente dei contenuti multimediali, puntando a unire archiviazione cloud, automazione e creatività. Una direzione che riflette il cambiamento più ampio dell’intero ecosistema: la transizione da semplici strumenti di conservazione dei dati a piattaforme in grado di interpretare, valorizzare e connettere i ricordi degli utenti.