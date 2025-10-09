Google Chrome detiene il primato tra i browser

Negli ultimi anni, il settore dei browser è diventato un caso emblematico per determinare l’evoluzione delle piattaforme. A tal proposito, è utile evidenziare come tale settore appare oggi dominato da un solo protagonista: Google Chrome. Secondo gli ultimi dati diffusi da StatCounter a settembre 2025, il browser di Mountain View controlla il 71,77% del mercato mondiale. Tale percentuale, che equivale a quasi tre utenti su quattro nel mondo, descrive un’egemonia consolidata più che un semplice successo commerciale. Chrome è riuscito nel tempo a imporsi come strumento di riferimento per la fruizione del web, superando nel 2012 Internet Explorer, allora in declino. Da quel momento, nessun altro software di navigazione è stato in grado di minacciare la sua posizione.

Google Chrome: ecco i dettagli sul mercato browser

La forza di Chrome non deriva solo dalla sua velocità o dalla perfetta integrazione con i servizi di Google, ma dalla capacità di adattarsi ai cambiamenti. Negli ultimi mesi, la società ha introdotto nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, tramite la suite Gemini, che consente di analizzare pagine web, riassumere video o facilitare lo shopping online. Tale evoluzione trasforma il browser in una piattaforma di servizi più ampia, capace di anticipare i bisogni dell’utente e ridefinire il concetto stesso di navigazione. Dettagli che favoriscono la diffusione del browser di Google.

Al momento, Safari resta l’unico capace di offrire una certa resistenza. Con una quota vicina al 14%, il browser di Apple mantiene una presenza significativa soprattutto nel settore mobile. Qui la preinstallazione su iPhone e iPad ne garantisce l’uso costante. A seguire c’è Microsoft Edge che fatica a superare il 5%. E, infine, Firefox, un tempo simbolo della navigazione indipendente, oggi è relegato a un pubblico di nicchia. Anche se, ad oggi, Chrome sembra detenere il podio, ma in un settore in continua evoluzione, il pluralismo delle proposte potrebbe cambiare nuovi scenari inaspettati.