Apple iPad, uno sconto PAZZESCO oggi su Amazon

Una delle ultime versioni di Apple iPad viene fortemente scontata da Amazon, sino a raggiungere un prezzo finale decisamente più basso del normale, così da riuscire a mettere le mani su un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, riuscendo a spendere anche molto meno di quanto effettivamente si è stati abituati a vedere.
Il modello di cui vi parliamo è caratterizzato dalla presenza del processore Apple A16, tratto distintivo della variante più recente tra i tablet di casa Apple, considerando comunque i modelli “base”, quindi non Air o Pro. Lo sconto viene applicato direttamente sul prodotto con 128GB di memoria interna, che ricordiamo non è espandibile con l’ausilio della microSD o altro, che si collega alla rete solo tramite WiFi, senza supporto a eSIM o SIM.
Il prodotto integra ovviamente il solito ottimo Liquid Retina display da 11 pollici di diagonale, cornici sufficientemente sottili, una buonissima capacità di raggiungere prestazioni di livello superiore, con anche multitasking e apertura simultanea, senza rallentamenti o difetti particolari. Nella parte posteriore trova posto un singolo sensore fotografico da 12 megapixel, che permette di raggiungere scatti di ottimo livello generale, entro certi limiti, come sempre.
Ricordatevi del canale Telegram dedicato alle offerte Amazon e con tutti i codici sconto gratis, lo trovate subito a questo link.
Apple iPad, che offerta assurda su Amazon
Apple iPad ha un prezzo davvero più unico che raro oggi, difatti può essere acquistato con un esborso finale di soli 359 euro, contro i 409 euro di listino previsti di base. Il risparmio di circa 50 euro potrebbe apparire come minimo, ma resta sicuramente un’ottima occasione per spendere meno, su un dispositivo che difficilmente viene scontato. Può essere vostro subito a questo link.
Le colorazioni tra cui gli utenti possono scegliere sono sostanzialmente quattro, tutte molto valide, ma fate attenzione all’effettivo prezzo di vendita, che potrebbe essere differente.