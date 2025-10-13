YouTube Shorts incontra Google Lens

YouTube si prepara a una nuova evoluzione. Dopo anni di sperimentazioni, Google ha deciso di integrare Lens anche nei suoi Shorts, trasformando i brevi video in vere e proprie finestre interattive. Tale novità è ora in fase di distribuzione globale e presto sarà disponibile per tutti gli utenti. L’obiettivo? Rendere la fruizione dei contenuti più immediata, intelligente e soprattutto utile.

Con l’arrivo di Google Lens negli Shorts, chi guarda un video potrà mettere in pausa, selezionare una parte dell’immagine e ottenere in tempo reale informazioni sull’oggetto o sulla scena visualizzata. Un vestito, un monumento, un prodotto. Tutto potrà essere riconosciuto e ricercato istantaneamente su Google senza uscire dall’app di YouTube. L’integrazione permette anche di tradurre automaticamente i sottotitoli codificati, rendendo i contenuti accessibili a un pubblico enorme.

Come funziona Google Lens su YouTube Shorts

Il funzionamento è semplice e intuitivo. Basta aprire YouTube, accedere alla sezione Shorts e mettere in pausa il video nel punto desiderato. Da lì si può toccare l’icona di Lens nella parte superiore dello schermo. L’utente può disegnare un’area o toccare un elemento sul display per avviare la ricerca visiva. In pochi secondi, Lens mostrerà risultati collegati all’immagine selezionata, con link diretti a siti, prodotti o informazioni correlate.

La nuova integrazione rappresenta un passo avanti nella strategia di Google di fondere intelligenza artificiale e video interattivi. Dopo aver introdotto Lens su Search Live e GoogleFoto, l’arrivo negli Shorts apre possibilità inedite per il commercio digitale, la didattica e la scoperta visiva. Gli utenti potranno, ad esempio, scoprire dove acquistare un oggetto mostrato in un video o approfondire un dettaglio culturale in tempo reale.

L’implementazione è già in corso e raggiungerà pian piano davvero tutti nel corso delle prossime settimane. Insomma, con questa novità, YouTube punta a rendere i Shorts non solo più coinvolgenti, ma anche più informativi, sfruttando la forza della ricerca visiva di Lens per creare un’esperienza d’uso dinamica e immersiva.