WhatsApp, modalità in incognito per proteggere la privacy durante le chat con Meta AI

WhatsApp continua la sua corsa verso l’evoluzione.
Questa volta cercherà di farlo con una funzione pensata per proteggere la privacy di alcuni utenti specifici.
Si tratta infatti degli utenti che utilizzano Meta AI, e chattano con il suo bot.
Meta AI è un sistema di intelligenza artificiale di Meta, che è integrato nelle piattaforme che appartengono alla società.
In particolare su WhatsApp con Meta AI è possibile scrivere all’assistente in chat proprio come se fosse un qualsiasi contatto.
Si può cercare infatti il contatto tra i vari presenti su WhatsApp e chiedere informazioni di qualsiasi tipo. Può anche aiutare nella scrittura e nell’ideazione dei messaggi di testo da inviare. Cambiandone il tono oppure correggendo la grammatica.
Molti utenti nell’utilizzo di Meta AI erano preoccupati per la privacy delle informazioni contenute nella chat con l’assistente virtuale.
Ma ora pare che WhatsApp stia per introdurre la modalità in incognito, proprio per questo motivo.
Modalità in incognito per Meta AI: come attivarla?
La funzione modalità in incognito è ancora in fase di test nelle versioni beta per Android, ma se rilasciata sarà molto apprezzata dagli utenti.
Questo tipo di modalità è già presente in diversi browser. Ma adesso potrà sbarcare anche su WhatsApp.
L’obiettivo è quello di interagire con l’intelligenza artificiale senza lasciare una traccia.
Se gli utenti attiveranno questa funzione, tutto ciò che viene scritto in chat con Meta AI non viene salvato. Non solo, poiché l’intelligenza artificiale non sarà più in grado di ricordare le tue abitudini e i tuoi gusti.
La modalità in incognito nasce per dare una maggiore libertà agli utenti che vogliano in qualche modo utilizzare intelligenza artificiale, senza però fornire dati e informazioni personali.
La modalità in incognito una volta distribuita, sarà molto semplice da attivare tramite le impostazioni, per tutti quegli utenti che vogliano proteggere in maniera totale la propria privacy.