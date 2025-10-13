Ad
Nano Banana: l’IA di Google arriva su Lens e Cerchia e Cerca

Nano Banana: il modello di editing visivo AI sarà presto integrato nei principali strumenti del mondo Android

scritto da Ilenia Violante
Google continua ad ampliare il suo universo di funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Dopo il successo di Gemini, anche Nano Banana, il modello di image editing generativo sviluppato dall’azienda, è pronto a entrare nel cuore dei servizi più usati dagli utenti, quali Google Lens e Cerchia e Cerca. Secondo quanto emerso dall’analisi della versione 16.40.18 dell’app per Android, tale integrazione è già in fase avanzata e potrebbe arrivare a breve su tutti i dispositivi.

Nano Banana si distingue per la capacità di modificare immagini e foto attraverso semplici comandi testuali, interpretando le richieste dell’utente con risultati creativi e realistici. Fino a oggi, la funzione era disponibile solo nella modalità sperimentale “AI Mode”, ma presto diventerà parte integrante degli strumenti di Google, rendendo l’editing fotografico accessibile anche ai non esperti.

Nano Banana e Google Lens: nasce la modalità “Create”

Nel caso di Google Lens, l’integrazione avverrà attraverso una nuova sezione chiamata “Create”, che si affiancherà alle opzioni già note come “Ricerca” e “Traduzione”. Una volta selezionata, comparirà un’animazione introduttiva che invita l’utente a descrivere la modifica desiderata, come “aggiungi il sole sullo sfondo” o “rimuovi un oggetto dalla foto”. L’AI di Nano Banana elaborerà quindi l’immagine, applicando le modifiche in pochi istanti.

L’obiettivo di Google è creare una continuità tra tutti i suoi strumenti visivi, unendo l’approccio creativo che va dalla ricerca fotografica all’editing, fino alla generazione di contenuti. Anche Cerchia e Cerca, la funzione lanciata di recente su Android per selezionare elementi sullo schermo e cercarli online, riceverà presto un pulsante “Create”, attualmente disattivato nelle versioni in test. Ciò indica che l’implementazione è già in corso e che gli utenti potranno presto usare Nano Banana per modificare o reinterpretare direttamente gli oggetti identificati nelle ricerche visive.

La filosofia alla base del progetto è quella di integrare l’intelligenza artificiale come estensione naturale dell’interazione utente, semplificando operazioni complesse. Con Nano Banana, Google non si limita a potenziare le sue app, ma rivoluziona il concetto stesso di interazione visiva, trasformando ogni immagine in un punto di partenza per nuove forme di creatività digitale

