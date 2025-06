Una novità per Google Lens: più comodo anche con una sola mano

Una piccola ma importante novità potrebbe presto cambiare il modo in cui utilizziamo Google Lens. Questo strumento di ricerca visuale, sempre più centrale tra i servizi Google, attualmente è al centro di un test che mira a migliorarne l’ergonomia. A individuare la novità è stato lo sviluppatore AssembleDebug, che ha analizzato la versione beta 16.22.44 dell’app per Android. All’interno del codice egli ha scoperto un aggiornamento relativo all’interfaccia grafica di Lens, in particolare un possibile spostamento della barra di ricerca.

Google Lens: nuovo design al servizio dell’usabilità

Attualmente, quando si utilizza Google Lens, la barra di ricerca inizia dalla parte inferiore dello schermo ma tende a posizionarsi in alto man mano che si scorrono i risultati. Tale scelta, pur essendo ordinata dal punto di vista grafico, non è sempre funzionale. Chi usa lo smartphone con una sola mano spesso fatica a raggiungere i comandi posti in alto, specialmente su dispositivi con display di grandi dimensioni. La soluzione pensata da Google consiste dunque nello spostare la barra in basso, rendendola più vicina al pollice e quindi più accessibile.

La nuova interfaccia non è ancora disponibile pubblicamente, nemmeno per chi partecipa al programma beta. La modifica è stata attivata forzatamente da AssembleDebug tramite operazioni tecniche. Ad ogni modo, anche se non ci sono certezze sulla diffusione ufficiale di questa nuova versione, la sua inclusione nel codice fa pensare che Google stia valutando seriamente la sua adozione.

Come descritto questa potenziale novità non introduce funzionalità rivoluzionarie, ma rappresenta comunque un miglioramento concreto nell’esperienza d’uso quotidiana della piattaforma. Un semplice spostamento della barra può fare una grande differenza in situazioni d’uso rapide o con una sola mano libera. In un momento in cui la dimensione degli schermi continua ad aumentare, migliorare l’accessibilità delle app è un passo fondamentale. Google non è nuova a questo tipo di modiche e ha più volte sperimentato soluzioni simili per adattare le sue interfacce alle esigenze reali degli utenti. Se il test dovesse dare risultati positivi, potremmo presto vedere questa modifica sviluppata stabilmente. Un piccolo passo che può rendere Google Lens ancora più versatile ed efficace che mai.