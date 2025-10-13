YouTube apre ai creator bannati: una seconda possibilità per ripartire da zero

YouTube aveva preannunciato che avrebbe concesso una “seconda chance” ai creator bannati in passato. A quanto pare ci siamo: Google ha scelto di offrire a tutti i creator in questione un percorso di rientro ben prestabilito.

La novità non sostituisce il tradizionale sistema di appello, ma lo integra, permettendo ad alcuni creator di tornare su YouTube anche dopo un ban permanente. In sostanza, chi rispetterà determinati requisiti potrà aprire un nuovo canalee ricominciare la propria attività da zero, a condizione che il comportamento scorretto non si ripeta.

Come funziona la “seconda chance”

Il programma è pensato per i creator che, dopo la chiusura del proprio canale, non sono riusciti a riottenere l’accesso tramite revisione. Per poter richiedere il nuovo profilo dovranno essere trascorsi almeno dodici mesi dal ban originale. I criteri di ammissibilità dipenderanno da diversi fattori, tra cui la gravità della violazione, il tipo di contenuti coinvolti, l’eventuale impatto negativo generato e la condotta successiva del creator.

Restano esclusi i casi di violazione legati al copyright, che continuano a comportare il blocco definitivo dell’account. Gli utenti idonei potranno effettuare la richiesta direttamente da YouTube Studio, accedendo alla sezione dedicata e seguendo la procedura per la creazione di un nuovo canale. Da quel momento dovranno ricostruire la propria presenza da zero, riconquistando la fiducia della community e raggiungendo di nuovo i requisiti per la monetizzazione.

Un cambio di passo nel rapporto tra piattaforma e creator

L’iniziativa rappresenta un segnale di apertura e dialogo da parte di YouTube verso la propria community. I casi di ban, infatti, hanno spesso generato discussioni accese sull’eccessiva rigidità dei sistemi di moderazione e sulla scarsa comunicazione tra piattaforma e creator.

Un esempio noto è quello del creator Sdrumox su Twitch, bannato in modo permanente per una singola battuta, episodio che aprì un ampio dibattito sulla proporzionalità delle sanzioni e sulla necessità di valutare le circostanze. YouTube sembra ora voler evitare situazioni simili, adottando un approccio più umano e personalizzato: offrire una seconda possibilità significa riconoscere che un errore non deve per forza segnare la fine di una carriera.

Con questa mossa, la piattaforma di Google prova a costruire un rapporto più equilibrato con i creator, promuovendo un ambiente dove le regole restano chiare, ma la riabilitazione è possibile per chi dimostra di voler ripartire con serietà e rispetto.