Mini PC CHUWI, occasione da non perdere su Aliexpress

Quest’oggi torniamo a parlarvi di un mini PC, in particolar modo del mini PC UBOX del noto produttore tech CHUWI. Ci troviamo di fronte ad un prodotto di estrema qualità, affidabile, costruito bene e con delle caratteristiche notevoli. Solitamente, gli utenti interessati lo possono acquistare ad un prezzo piuttosto alto. Quest’oggi, però, il prodotto in questione è disponibile all’acquisto su Aliexpress ad un prezzo eccezionale. Il noto store di shopping online lo sta infatti proponendo con uno sconto folle pari al 70%. In questo modo, gli utenti interessati potranno acquistarlo ad un prezzo scontato pari a soli 219,20 euro. Si tratta quindi di un enorme risparmio, dato che solitamente viene venduto ad un prezzo maggiore. Tutti gli interessati lo potranno acquistare seguendo direttamente QUESTO LINK.

Mini pc CHUWI UBOX, super sconto pari al 70%, prezzo folle su Aliexpress

Gli utenti potranno acquistare solo su Aliexpress questo fantastico mini PC con un notevole sconto. Come già accennato in apertura, stiamo parlando del nuovo mini PC UBOX del produttore tech CHUWI. Quest’ultimo vanta la presenza di uno dei processori piu potenti a marchio AMD. Si tratta del soc AMD Ryzen 5 6600H. In accoppiata, gli utenti troveranno poi ben 16 GB di memoria RAM DDR5 e ben 512 GB di storage interno SSD PCIe 3.0.

È inoltre possibile collegare il mini PC fino a tre display esterni ad elevata risoluzione. La porta USB Type C 4.0 è in grado di supportare una risoluzione massima pari a 4K con 144Hz. Sono poi presenti numerose altre porte in entrata. Tra queste, ci sono ben tre porte USB di tipo A 3.2, una porta USB di tipo A 2.0, una porta HDMI ed il jack audio da 3.5 mm per le cuffie.

Come già detto, questo fantastico mini PC a marchio CHUWI è al momento disponibile all’acquisto solo sullo store di shopping online Aliexpress ad un prezzo ottimo. Per acquistarlo, basterà seguire QUESTO LINK.