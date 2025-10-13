Marte: la scia luminosa scattata da Perseverance fa impazzire tutti

Come molti di voi sapranno sul pianeta rosso attualmente è attivo il rover Perseverance della NASA che si sta occupando dell’esplorazione profonda del cratere Jezero ormai dal 2021, il rover in questione sta ovviamente fornendo dati preziosi in merito il pianeta adiacente alla Terra e recentemente acceso l’opinione pubblica grazie ad uno scatto della sua videocamera di navigazione destra che ha inquadrato una scia luminosa che secondo molti esperti potrebbe coincidere con quella della cometa interstellare 3I/ATLAS è passata a circa 30 milioni di chilometri dal pianeta, lo scatto risale allo scorso 4 Ottobre.

Gli scatti

Al momento né nella NASA né il Jet Propulsion Laboratory (JPL) hanno voluto esprimersi su questo scatto, anche a causa dell’attuale blocco degli enti governativi in America, ma molti sono portati a pensare che si tratti proprio del corpo celeste in questione vista l’estrema precisione della coincidenza temporale.

La cometa in questione è il terzo corpo celeste extra solare scoperto negli ultimi anni e quest’ultima proviene da un sistema interstellare esterno al sistema solare e la sua orbita attraversa per l’appunto un percorso tra Marte e Giove, i quali sono stati recentemente superati dalla cometa che ora si appresta a percorrere la sua traiettoria nello spazio profondo, il suo studio è molto importante poiché ovviamente ci permette di capire la posizione degli oggetti extrasolari rispetto per l’appunto al nostro sistema e allo stesso tempo ci permette di capire la formazione del materiale esterno al nostro pianeta negli altri sistemi.

Ovviamente come di consueto quando si tratta di sci luminose cilindriche, tutta la scena si è animata con teorie su oggetti artificiali magari di natura aliena, ovviamente la scienza non conferma queste teorie e anzi spinge verso qualcosa di natura cosmica e pienamente naturale, gli scienziati tra l’altro hanno spiegato come la natura cilindrica della scia sia frutto della lunga esposizione che ha permesso di catturare numerose immagini nell’arco di 10 minuti.