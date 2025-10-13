Ad
Gemini si rinnova ancora: Google aggiorna la barra dei prompt e il selettore dei modelli

Un’evoluzione continua dell’interfaccia per migliorare l’esperienza d’uso su Gemini, questo Google aveva in mente ed ecco che lo mette in pratica

scritto da Felice Galluccio
Gemini Google

Il percorso di restyling di Gemini non si è ancora concluso. Dopo il grande aggiornamento estetico di questa estate, che aveva introdotto il nuovo logo e un’interfaccia più coerente con il linguaggio visivo di Google, l’azienda di Mountain View continua a perfezionare i dettagli. Le ultime modifiche, in fase di distribuzione su Android e iOS, riguardano la barra dei prompt, la disposizione degli elementi e il selettore del modello AI, con l’obiettivo di rendere l’esperienza d’uso più fluida e naturale.

Le interfacce dei chatbot stanno infatti vivendo una rapida evoluzione: con l’aumento delle interazioni quotidiane basate sull’intelligenza artificiale, Google punta a soluzioni di design adattivo, pensate per integrare nuovi comportamenti e modalità di dialogo ancora in via di definizione.

Una nuova barra dei prompt più integrata e pulita

Google Gemini 1

La modifica più evidente è la rimozione del riquadro arrotondato che circondava la barra di input. Ora, il campo di testo appare come un “foglio fluttuante” che si sovrappone alla schermata principale e alle conversazioni in corso, fondendosi visivamente con la tastiera quando viene attivato. Una leggera ombra sul bordo superiore serve a separare i livelli e a mantenere la leggibilità dell’interfaccia.

Google Gemini 2

Questa scelta ha permesso di ottimizzare gli spazi e migliorare l’equilibrio visivo: l’avviso che ricorda che “Gemini può commettere errori” è stato spostato in fondo alle risposte, contribuendo a un aspetto generale più ordinato. Anche il menu “+” e il pulsante Gemini Live sono stati riposizionati più ai bordi dello schermo, liberando spazio al centro della barra e rendendo il layout più equilibrato.

Un selettore dei modelli più accessibile e immediato

Google Gemini 3

Un altro cambiamento significativo riguarda il selettore dei modelli AI, che prima si trovava sotto il logo di Gemini nella parte superiore dell’interfaccia. Ora viene spostato in basso a destra, accanto all’icona del microfono, all’interno di un cerchio facilmente riconoscibile.

Toccando le etichette dei modelli — come Gemini 2.5 Flash o 2.5 Pro — si apre lo stesso pannello di scelta già noto, ma con un vantaggio sostanziale: è ora possibile cambiare modello direttamente durante la conversazione, adattando la potenza e la velocità di risposta al tipo di prompt successivo senza uscire dalla chat.

Un rollout graduale tra Android e iOS

Il nuovo design della barra dei prompt è già in fase di rilascio generale per Android e iOS, mentre lo spostamento del selettore dei modelli è ancora limitato a un numero ristretto di utenti, segno che Google sta procedendo con un rollout più cauto e graduale.

Questi ritocchi, pur apparentemente minori, mostrano come Google continui a raffinare l’esperienza di Gemini, cercando un equilibrio tra estetica, funzionalità e rapidità d’interazione — una direzione che conferma l’obiettivo di trasformare l’assistente AI in un ambiente sempre più intuitivo, accessibile e coerente con l’intero ecosistema Google.

