HMD Touch 4G: i dettagli sul primo hybrid phone

In un settore sempre più guidato da smartphone di fascia alta, l’arrivo del nuovo HMD Touch 4G rappresenta un segnale interessante. L’azienda ha scelto di puntare su un dispositivo con le caratteristiche di un feature phone e la praticità dell’interfaccia touch. Il tutto a un prezzo estremamente competitivo: circa 38 euro al cambio attuale. Il Touch 4G si presenta come un ibrido tra telefono tradizionale e smartphone. Privo di tastiera fisica ma dotato di un display da 3,2 pollici QVGA che consente un’interazione diretta tramite schermo. Il sistema operativo RTOS Touch, sviluppato per dispositivi leggeri, consente una gestione fluida delle funzioni di base. Integrando anche alcune opzioni di connettività avanzate.

HMD Touch 4G: ecco i dettagli sul nuovo smartphone

Sotto la scocca, il dispositivo adotta un processore Unisoc T127. Supportato da 64MB di RAM e 128MB di memoria interna, espandibile fino a 32GB tramite scheda microSD. Pur non trattandosi di specifiche di fascia alta, il bilanciamento tra prestazioni e consumo energetico risulta coerente con la filosofia del prodotto. Ovvero offrire un telefono semplice, efficiente e accessibile. L’utente può accedere a reti 4G, WiFi e Bluetooth, ma anche utilizzare servizi come la Express Chat, un’app proprietaria che permette di comunicare con altri utenti, incluse le videochiamate, anche su piattaforme iOS e Android.

La dotazione multimediale include due fotocamere, una posteriore da 2MP con flash LED e una anteriore da 0,3MP, sufficienti per scatti di base o videochiamate occasionali. A garantire l’autonomia contribuisce una batteria da 1.950mAh, che secondo i dati dichiarati da HMD può raggiungere fino a 30 ore di utilizzo con una singola carica. Il telefono, dal peso di soli 100 grammi, è inoltre certificato IP52 contro polvere e schizzi d’acqua. Il dispositivo mantiene alcune funzioni care ai telefoni tradizionali, come la radio FM, il jack audio da 3,5mm e un tasto Quick-Call per registrare messaggi vocali.

Disponibile nei colori Cyan e Dark Blue, l’HMD Touch 4G si posiziona come una soluzione pensata per chi cerca un dispositivo compatto, economico e immediato, senza la complessità di uno smartphone completo. In un’epoca in cui la corsa alla potenza e alla complessità sembra non avere fine per gli smartphone, l’HMD Touch 4G introduce un’alternativa che riafferma il valore della funzionalità essenziale.