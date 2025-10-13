Google invita gli utenti a provare Gemini for Home

Nel settore in rapida evoluzione delle tecnologie domestiche smart, Google compie un passo che potrebbe ridefinire il concetto stesso di assistenza digitale in casa. Con l’avvio dei primi test pubblici, la compagnia californiana inaugura Gemini for Home, una piattaforma di intelligenza artificiale progettata per sostituire Google Assistant nei dispositivi smart. Non si tratta di un semplice aggiornamento software, ma di un’evoluzione che mira a rendere la casa connessa più intuitiva, reattiva e capace di comprendere il linguaggio umano. A differenza del sistema precedente, Gemini nasce per instaurare una relazione più fluida con gli utenti. La conversazione avviene con un tono realistico, supportato da dieci voci personalizzabili, e la comprensione linguistica è accompagnata da un nuovo livello di interattività.

Gemini for Home: ecco la prossima novità presentata da Google

Il progetto integra anche funzioni visive avanzate, come la capacità di interpretare ciò che viene ripreso dalle videocamere di sicurezza. Introducendo così un modello di intelligenza artificiale che non si limita a rispondere, ma osserva, analizza e agisce in base al contesto. Con Gemini for Home, Google sposta il baricentro della smart home da un insieme di dispositivi collegati a un sistema di intelligenza distribuita, capace di apprendere abitudini e preferenze.

Tutti i modelli Nest e Google Home prodotti dal 2015 (inclusi Nest Audio, Nest Hub e Home Mini) risultano compatibili, insieme ai dispositivi Walmart Onn. L’azienda di Mountain View ha già confermato l’intenzione di estendere in futuro il supporto anche a altoparlanti di terze parti, segnale di un ecosistema sempre più aperto e integrato.

La distribuzione della piattaforma segue una logica progressiva. La prima fase di rollout coinvolge Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Irlanda. Mentre Italia, Francia, Germania, Spagna, Giappone e Messico rientrano nel secondo gruppo. Gli utenti interessati possono ancora registrarsi al programma di accesso anticipato tramite l’app Google Home.