Microsoft Copilot presenta i nuovi avatar animati

In un settore in cui l’intelligenza artificiale sta diventando sempre più diffusa, la competizione non si gioca soltanto sulla potenza degli algoritmi, ma anche sulla qualità dell’esperienza. È in tale contesto che Microsoft sta sperimentando un nuovo approccio per Copilot. L’obiettivo dell’azienda è di trasformare la sua interfaccia in qualcosa vicino ad un interlocutore umano. Il tutto per rendere la conversazione digitale più immediata e rassicurante. A differenza di altri operatori del settore, che hanno lanciato avatar tridimensionali estremamente realistici o tematici, l’azienda di Redmond ha scelto una via più prudente.

Microsoft Copilot: ecco i dettagli relativi ai nuovi avatar

Il progetto, denominato Portraits, è ancora limitato a un pubblico ristretto negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada. Propone 40 avatar stilizzati dalle sembianze umane. Non immagini iperrealistiche, ma figure animate che, durante una conversazione vocale in tempo reale, sono in grado di riprodurre espressioni facciali, movimenti della testa e sincronizzazione delle labbra. Il centro tecnologico di tale sperimentazione è VASA-1, una soluzione sviluppata dai Microsoft Research Labs che genera animazioni partendo da una sola immagine statica. Non serve costruire complessi modelli 3D: la sincronizzazione avviene in modo credibile e fluido.

Alcune piattaforme concorrenti, come quelle che integrano modalità “NSFW” o estetiche anime, hanno già generato discussioni pubbliche sui rischi di abuso e sulle implicazioni psicologiche. Microsoft, al contrario, ha deciso di impostare limiti stringenti: accesso solo ad adulti, sessioni temporizzate e avvisi costanti sulla natura artificiale dell’interlocutore. Tale tipo di innovazione non nasce nel vuoto. L’evoluzione dei chatbot, dall’integrazione di avatar digitali al tentativo di umanizzare le risposte, solleva interrogativi su etica, percezione e sicurezza.

Le novità introdotte lasciano intravedere uno scenario in cui gli assistenti digitali potrebbero diventare non solo più potenti, ma anche più “relazionali”. Un’evoluzione che, se confermata, ridisegnerà il confine tra interazione umana e artificiale. Trasformando il modo in cui lavoriamo e comunichiamo con la tecnologia.