Galaxy A17: presente una caratteristica da top di gamma

Lo scorso anno abbiamo assistito al lancio del Galaxy A16 e quest’anno dovrebbe essere il turno del suo degno erede il Galaxy A17, ovviamente farà parte della fascia base di gamma nei prodotti Samsung, però come tutti gli arrivi, porterà con sé qualche dettaglio rinnovato che sicuramente piacerà a chi non vuole spendere troppo e preferisce dotarsi di uno smartphone al di sotto dei 200 €.

Arriva la stabilizzazione ottica

A quanto pare, Samsung, dopo aver portato questa caratteristica sulla serie A2X ha deciso di trasferirla anche su una fascia al di sotto di quest’ultima, sembra infatti che è il futuro Galaxy A17 porterà con sé l’OIS, ovvero la stabilizzazione ottica dell’immagine.

Nello specifico, l’arrivo di questa funzionalità che in passato era riservata solo ai modelli di fascia più elevata consentirà lo scatto di foto in movimento decisamente più nitide e soprattutto di ottenere scatti più luminosi in condizioni di scarsa illuminazione, un dettaglio che certamente all’interno dei sistemi fotografici presenti in smartphone economici può fare la differenza rendendoli decisamente più appetibili, da sempre si sa infatti che il comparto fotografico rappresenta uno dei dettagli più ostici per quanto riguarda gli smartphone economici.

Per quanto riguarda il sistema di stabilizzazione introdotto all’interno di questo smartphone, quest’ultimo dovrebbe essere però basato sulle molle e non sui sistemi classici che invece sono presenti all’interno degli smartphone top di gamma, questo dovrebbe consentire a Samsung di risparmiare circa un 20% rispetto appunto i sistemi utilizzati negli altri dispositivi, contribuendo ovviamente a mantenere basso il prezzo dello smartphone che di per sé punta per l’appunto ad una fascia di prezzo e dunque di utenza mainstream.

Non resta dunque che attendere l’arrivo del device che secondo i programmi di Samsung dovrebbe esordire il prossimo autunno, il tutto ovviamente potrebbe essere anticipato da qualche dichiarazione o qualche informazione ufficiale rilasciata da Samsung stessa.