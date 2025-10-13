Logitech: dismesso il sistema dei pulsanti smart

Nel mondo in continua evoluzione della domotica, la chiusura di un servizio può rappresentare un segnale più ampio sul destino di intere categorie di dispositivi. È quanto accade con i pulsanti intelligenti POP di Logitech. La cui attività terminerà ufficialmente il 15 ottobre 2025. L’azienda ha comunicato la decisione ai propri utenti tramite email. In quest’ultima ha spiegato che il sistema non riceverà più alcun tipo di supporto tecnico. Dunque, dopo tale data, i pulsanti e l’hub associato perderanno ogni funzionalità. Il progetto POP era nato con l’obiettivo di offrire un approccio alternativo alla gestione della casa intelligente. Presentato nel 2018, puntava a restituire al mondo digitale la fisicità di un gesto semplice, come la pressione di un tasto. Ogni pulsante poteva essere configurato per accendere le luci, avviare la musica o gestire automazioni domestiche più complesse. Ciò grazie alla compatibilità con piattaforme come Apple HomeKit, Sonos, IFTTT e Philips Hue. La sua distribuzione, però, è rimasta circoscritta soprattutto ai mercati statunitense e britannico. Con una presenza limitata in altri Paesi, tra cui l’Italia.

Logitech rinuncia ai pulsanti smart

L’annuncio della chiusura ha colto di sorpresa molti utenti, anche a causa del preavviso ridotto: solo due settimane. Una volta disattivato il servizio, le automazioni create non potranno più essere utilizzate, e neppure l’uso locale sarà possibile. Nel messaggio ufficiale, Logitech parla di una decisione legata all’“evoluzione della tecnologia”. Riconoscendo al contempo la fedeltà degli utenti con un buono sconto del 15% da utilizzare sul proprio sito ufficiale. La promozione, però, è limitata ai residenti negli Stati Uniti e non include alcune categorie di prodotti.

Oltre la notizia in sé, la vicenda solleva una questione più ampia sulla longevità dei dispositivi connessi e sulla dipendenza dalle infrastrutture online che li rendono operativi. L’addio ai pulsanti POP non è solo la fine di un prodotto, ma un promemoria su quanto fragile possa essere l’equilibrio tra innovazione e continuità nel mondo della tecnologia domestica.