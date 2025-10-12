WindTre e la corsa al 5G: 220GB a 5 € per riconquistare gli ex clienti

Nel mercato sempre più affollato delle telecomunicazioni italiane, WindTre sceglie la via della riconquista. La compagnia ha infatti avviato una nuova campagna rivolta agli ex clienti, proponendo loro un’offerta che difficilmente passa inosservata. Si chiama GO 220 XXS 5G. Essa promette 220GB di traffico dati, minuti illimitati e SMS inclusi, il tutto a un costo simbolico di 4,99€ al mese.

La strategia che l’ azienda intende attuare? Riportare verso di sé gli utenti che nel frattempo sono migrati verso altri operatori, spesso attratti dalle tariffe più basse dei gestori virtuali. WindTre punta così a combinare prezzo competitivo e rete 5G di ultima generazione, offrendo un equilibrio tra qualità e risparmio. L’offerta, poi, non prevede alcun costo di attivazione né per la SIM, un altro vantaggio che và considerato.

Libertà, semplicità e nessun vincolo: WindTre scommette sulla fiducia

I clienti interessati possono attivare la tariffa sia in negozio sia online, con spedizione gratuita della SIM direttamente a domicilio. La promozione include anche 6.30GB da utilizzare nei Paesi dell’Unione Europea, in conformità con le regole del roaming europeo, mantenendo così la libertà di connettività anche all’estero.

L’offerta GO 220 XXS 5G si distingue anche per la sua flessibilità. Non ci sono vincoli di permanenza, penali di recesso o clausole nascoste, quindi chi la attiva può disdirla in qualsiasi momento. Il pagamento avviene su credito residuo, una modalità semplice e immediata che evita addebiti automatici non richiesti. Esiste comunque una versione alternativa, chiamata Easy Pay, pensata per chi preferisce la domiciliazione su carta o conto corrente. In questo caso è previsto un costo di attivazione rateizzabile, che viene azzerato nel tempo se il cliente resta attivo per almeno due anni.

Insomma, con questa iniziativa, WindTre conferma la propria volontà di restare protagonista nel mercato mobile, puntando su offerte mirate e personalizzate. In un momento in cui la competizione con operatori come Iliad e HoMobile si gioca sul filo dei centesimi, la compagnia sceglie di valorizzare la forza della sua rete e l’affidabilità del servizio 5G. La campagna di “winback” rappresenta però solo una parte di una strategia più ampia. Ovvero riconquistare la fiducia dei clienti con prezzi chiari, tecnologia veloce e libertà contrattuale, offrendo una risposta concreta alle esigenze di chi cerca una connessione sempre stabile e senza sorprese.