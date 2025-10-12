Turbine eoliche che sfidano il gelo: la rivoluzione green che funziona anche a –30 °C

Le energie rinnovabili stanno conquistando anche i climi più estremi. Negli ultimi anni, la ricerca ha permesso di sviluppare turbine eoliche capaci di funzionare anche a –30 °C. Si tratta di una soglia che fino a poco tempo fa rappresentava un limite invalicabile. A rendere possibile tale evoluzione è la combinazione di nuovi materiali, sistemi di riscaldamento integrati e software di controllo avanzati.

Le condizioni climatiche rigide, infatti, hanno sempre rappresentato una sfida per l’energia eolica. Il gelo può compromettere l’efficienza delle pale, irrigidire i componenti meccanici e bloccare i sistemi di rotazione. In più, il ghiaccio altera la forma aerodinamica delle pale. Questo può rischiare di ridurre la produzione di energia e aumentando il rischio di danni strutturali.

Dalle tecnologie anti-ghiaccio ai materiali intelligenti: le turbine eoliche del futuro

Oggi, però, queste difficoltà sono sempre più superate. Aziende leader nel settore, come Vestas, hanno sviluppato soluzioni specifiche per le aree artiche o montane. La loro Low Temperature Option, parte del pacchetto “Cold Climate Solutions”. Quest’ultimo consente alle turbine di operare a temperature fino a –30 °C, mantenendo stabilità e prestazioni anche quando il vento soffia nel gelo più intenso. Secondo la documentazione ufficiale del produttore, simili turbine possono addirittura resistere fino a –40 °C quando non sono in funzione.

Per resistere al freddo, esse integrano sistemi di riscaldamento interno nei componenti più sensibili, come ingranaggi e motori, insieme a rivestimenti anti-ghiaccio sulle pale. Alcuni modelli utilizzano aria calda circolante o pellicole riscaldanti per impedire la formazione di ghiaccio. Tutto ciò mentre i sensori monitorano in tempo reale le condizioni meteorologiche e regolano la potenza in base alla temperatura esterna.

Simili tecnologie non servono solo a garantire continuità operativa, ma anche a migliorare la sicurezza. Il ghiaccio che si stacca da una pala può rappresentare un pericolo per l’ambiente circostante. Altri motivo per cui i sistemi anti-ghiaccio sono considerati fondamentali. Il risultato? Una nuova generazione di turbine eoliche pronte a portare l’energia rinnovabile anche in regioni polari, altopiani asiatici e zone montane del Nord Europa e del Canada. In questi territori, dove la temperatura può restare sotto lo zero per mesi, le turbine “resistenti al freddo” stanno già dimostrando di poter garantire una produzione stabile di energia pulita.