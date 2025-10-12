WhatsApp: non dimenticare di prenotare il tuo username molto presto

Una delle novità che molto presto sbarcherà su WhatsApp e che tantissimi utenti stavano aspettando ormai da tantissimo tempo sono gli username, questa caratteristica già presente sulla concorrente Telegram, è stata richiesta pertanto tempo poiché rappresenta un elemento molto importante per tutelare al meglio la privacy degli utenti, utilizzare un username infatti consente di non registrarsi in modo totalmente dipendente dal numero di telefono, impedendo anche dimostrarlo con leggerezza al primo che passa, di conseguenza tante persone che per l’appunto non vogliono concedere il proprio numero di cellulare magari all’interno di un gruppo con facilità hanno iniziato a richiedere WhatsApp questa introduzione.

Ormai da diverso tempo la piattaforma stava lavorando proprio a questa possibilità e sembra che i tempi molto presto saranno maturi al punto che nel prossimo aggiornamento dell’applicazione WhatsApp introdurrà una particolare opzione pensata per prepararsi al meglio all’arrivo degli username.

Potranno essere prenotati

A quanto pare nella prossima versione per Android e iOS di WhatsApp sarà possibile prenotare gli username direttamente all’interno dell’applicazione, questa opzione sarà introdotta sia per permettere agli utenti di scegliere il proprio username personale che preferiscono, magari comune anche alle altre piattaforme utilizzate, sia per aiutare WhatsApp a rendere l’introduzione di quest’opzione fluida e priva di problematiche.

Di conseguenza, molto presto potrete scegliere in anteprima il vostro username in quella che sarà una vera e propria prenotazione, ogni utente dunque potrà prenotarlo in via definitiva in modo poi da sceglierlo senza nessun tipo di problema non appena la funzionalità definitiva e completa verrà introdotta all’interno di WhatsApp, non sappiamo dirvi esattamente quando arriveranno in via ufficiale, ma viste le novità è probabile pensare che non manchi molto e ipotizzare la fine dell’anno, come limite probabile.

Si tratta senza dubbio di un passo in avanti molto importante che di fatto va a colmare l’unico gap che WhatsApp aveva verso Telegram in favore del secondo.