Honor Pad 10, offerta strepitosa su Amazon con COUPON GRATIS

Un prodotto tra i migliori in circolazione, per la sua categoria merceologica, può essere acquistato a prezzo nettamente scontato rispetto al listino originario, stiamo parlando di Honor Pad 10, che oggi può essere davvero vostro con un risparmio importante, grazie all’ottima promozione che Amazon ha deciso di attivare e di mettere a disposizione del pubblico.

Lo sconto, disponibile direttamente e in esclusiva solo per alcuni giorni, tocca la variante che prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, un quantitativo nel complesso più che accettabile e abbordabile, perfettamente in linea con gli standard a cui siamo solitamente abituati, e che ci aspettiamo per questa fascia di prezzo. Il dispositivo è caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 12,1 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione di 2,5K, passando anche per un refresh rate decisamente elevato: ben 120Hz.

Il processore abbraccia perfettamente la fascia intermedia della telefonia mobile, essendo comunque il Qualcomm Snapdragon 7 Gen3, ottimo per riuscire a godere di una buonissima multimedialità e allo stesso tempo del multitasking essenziale con un tablet. La batteria, inoltre, è da 10’100 mAh, componente sufficientemente capace e capiente, perfetto per l’utilizzo sul medio/lungo periodo senza restare continuamente con la solita ansia da ricarica.

Honor Pad 10, che offerta incredibile su Amazon

Acquistare Honor Pad 10 riuscendo allo stesso tempo a risparmiare non è mai stato così facile. Si parte da un listino di 399 euro, che era diventato un prezzo mediano di 349 euro nell’ultimo periodo, per scendere ulteriormente fino a un valore odierno scontato di 299 euro. Amazon ha però in serbo un’altra sorpresa per il pubblico, poiché è possibile applicare un coupon del valore di 34 euro in pagina, arrivando così a sostenere un investimento finale di 265 euro a questo link.