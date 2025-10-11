Chiamate programmate su WhatsApp: come funzionano e come impostarle

WhatsApp sta affrontando un periodo significativo di accrescimento e miglioramento delle sue funzioni. L’app di Meta ha l’obiettivo di diventare molto di più di una semplice piattaforma per la messaggistica istantanea, e con il tempo ci sta riuscendo.

Gli aggiornamenti che sono stati effettuati negli ultimi tempi sono pensati proprio per avvicinare l’applicazione alle piattaforme social appartenenti a Meta, come Instagram. Proprio adesso pare che WhatsApp stia infatti testando la possibilità di inserire un adesivo per le domande all’interno dei contenuti postati negli stati. Funzione molto simile al box domande presente proprio su Instagram.

Ma WhatsApp sta lavorando ad altri cambiamenti importanti, tra cui uno che è già sbarcato sulla piattaforma, ovvero la possibilità per gli utenti di programmare in anticipo una chiamata con i propri contatti.

WhatsApp, come si può programmare una chiamata in anticipo?

La possibilità di programmare una chiamata in anticipo su WhatsApp ora è diventata realtà. Le chiamate vocali sono state introdotte sulla piattaforma nel lontano 2015, e dal quel momento è una funzione che si è evoluta parecchio nel tempo.

Recentemente WhatsApp ha creato un’interfaccia unica per raggruppare tutte le funzioni dedicate proprio alle chiamate, e ora ha sviluppato la programmazione delle stesse. Riuscire a programmare una chiamata con un proprio contatto sarà molto semplice e intuitivo per gli utenti. Basterà recarsi sull’interfaccia dedicata alle chiamate nella barra in basso e sul menù apparirà la voce Programma chiamata.

Una volta cliccato sulla voce gli utenti potranno modificare i parametri a proprio piacimento. Si potrà dare un nome alla chiamata, aggiungere una descrizione facoltativa e anche il tipo di comunicazione che si intende avere, scegliendo tra chiamata e videochiamata. Infine, la cosa più importante sarà scegliere la data e l’ora di inizio della chiamata, ed eventualmente anche quelle di fine. Non basterà fare altro che inviare la propria chiamata programmata al contatto o gruppo con cui si intende comunicare.