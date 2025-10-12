Spotify: arrivano le playlist create dall’AI

Con l’arrivo della funzione “Spotify in ChatGPT”, la relazione tra intelligenza artificiale e musica entra in una nuova fase. Non si tratta solo di un aggiornamento tecnico, ma di un segnale chiaro del modo in cui le grandi piattaforme stanno ripensando il rapporto tra ascoltatore, algoritmo e scoperta musicale. Da oggi, infatti, chi utilizza ChatGPT può collegare il proprio account Spotify e interagire direttamente con la musica attraverso il linguaggio naturale. La novità, in distribuzione su Android e iOS in oltre 145 Paesi, è accessibile a tutti gli utenti. Inclusi quelli con account gratuiti. Dopo una breve procedura di autorizzazione, l’assistente può creare playlist personalizzate, suggerire nuovi artisti o proporre brani legati a stati d’animo e contesti specifici. Bastano poche frasi per trasformare un’idea in una selezione musicale pronta all’ascolto.

Spotify: ecco come l’AI crea playlist

La mossa non arriva isolata. Negli ultimi anni, Spotify ha accelerato il proprio percorso di integrazione con l’intelligenza artificiale, portando strumenti analoghi su Gemini e su YouTube Music. L’integrazione si presenta attraverso un widget interattivo all’interno dell’app ChatGPT. La quale mostra anteprime e collegamenti diretti all’ascolto su Spotify. Con un semplice tocco su “Apri in Spotify”, i brani possono essere salvati o riprodotti immediatamente, senza uscire dalla conversazione. Gli utenti Premium possono spingersi oltre, sperimentando con playlist più complesse. Mentre chi utilizza la versione gratuita può continuare a esplorare raccolte dinamiche come Discover Weekly e New Music Friday.

L’integrazione tra Spotify e ChatGPT rappresenta un nuovo paradigma nell’esperienza di ascolto degli utenti. La musica non è più soltanto una scelta da compiere, ma una risposta che nasce dal dialogo. L’AI diventa mediatrice di gusto e contesto, interpretando emozioni e preferenze per tradurle in specifici brani. Una direzione che accompagna gli utenti, ridefinendo il modo in cui il pubblico scopre e costruisce la propria identità musicale su Spotify nell’era dell’intelligenza artificiale.