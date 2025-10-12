PlayStation 6 potrebbe debuttare già nel 2027

La PlayStation 5 è una delle console da gaming più potenti attualmente disponibile in commercio e ora gli utenti possono portarsela a casa anche con varie promozioni e sconti. Tuttavia, sembra che a Sony non basti. I rumors e le indiscrezioni emerse in rete già da tempo ci hanno infatti rivelato che l’azienda è già al lavoro sulla realizzazione della prossima console di nuova generazione. Ci stiamo riferendo alla prossima PlayStation 6. Nuovi rumors emersi da poco in rete sembrano confermare il suo arrivo già nel corso del 2027.

PlayStation 6 potrebbe arrivare ufficialmente sul mercato già nel corso del 2027

I nuovi rumors e leaks di queste ore hanno rivelato il possibile arrivo della nuova PlayStation 6 già nel corso dell’anno 2027. Non è la prima volta che emergono in rete voci del genere, ma a quanto pare la questione sembra effettivamente possibile. A rivelare questi dettagli è stato questa volta KeplerL2, una figura piuttosto nota del settore.

Quest’ultimo ha risposto ad un utente nel forum NeoGAF senza lasciare molti dubbi. Un utente avrebbe chiesto se la nuova console di Sony potrebbe debuttare nel 2027. Il leaker KeplerL2 avrebbe risposto così:

“Non è solo possibile”, è esattamente quello che hanno pianificato, a meno che non ci siano ritardi imprevisti”.

Una risposta che lascia quindi ormai pochi dubbi e che andrebbe così a confermare ancora una volta quanto era emerso già nelle scorse settimane. Per il momento, occorre comunque prendere queste informazioni con le pinze, dato che il colosso del gaming Sony non ha ancora rivelato nulla di ufficiale in merito. Ricordiamo comunque che i rumors parlano inoltre di progetti di rilievo da parte dell’azienda. Sembra infatti che la nuova PlayStation 6 sarà disponibili in due versioni. Una versione più classica standard e una inedita versione portatile da poter collegare all’occorrenza anche al televisore. Sarebbe un ritorno in grande stile da parte di Sony nel mondo delle console portatili e questo lo renderebbe la perfetta rivale della controparte di casa Nintendo, ovvero la Nintendo Switch.