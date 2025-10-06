Spotify: nuova opzione per escludere le canzoni dal “Taste Profile”

Spotify ha deciso di ampliare le possibilità di personalizzazione dell’esperienza musicale. Ciò sarà possibile grazie ad una novità pensata per chi desidera un controllo più preciso sulle raccomandazioni. Da oggi, gli utenti della piattaforma possono escludere singole canzoni dal proprio Taste Profile. Ovvero il sistema di dati che alimenta l’algoritmo responsabile di suggerire brani e artisti. La funzione è accessibile a tutti, sia nella versione Premium sia in quella gratuita, su app mobile, desktop e web. Finora, gli ascoltatori potevano limitare l’influenza di intere playlist sulle raccomandazioni, ma non avevano la possibilità di intervenire sui singoli brani. Ciò significava che un pezzo ascoltato per curiosità, per moda del momento o come semplice “guilty pleasure” poteva continuare a condizionare le proposte future dell’algoritmo. Ora, invece, la nuova funzione consente di isolare tali ascolti, evitando che interferiscano con il profilo musicale dell’utente.

Spotify: ecco cosa cambia con la nuova opzione

Il meccanismo è semplice: selezionando una traccia e aprendo il menu a tre puntini, l’utente può scegliere l’opzione “Escludi dal tuo Taste Profile”. Spotify specifica che tale scelta riduce l’impatto sia degli ascolti passati sia di quelli futuri di quel brano. Il tutto senza eliminare la cronologia. In tal modo, l’algoritmo smette di interpretare un ascolto occasionale come un interesse stabile, rendendo le raccomandazioni più aderenti ai gusti reali. L’esperienza musicale diventa così più fedele a ciò che ciascuno ascolta davvero. Superando il rischio di raccomandazioni fuorvianti.

Con tale funzione, Spotify risponde alle esigenze individuali dei suoi utenti. E non solo. Contribuisce anche a un approccio più consapevole ai dati personali. In tale ottica, la gestione del proprio Taste Profile diventa uno strumento per capire come si evolve il rapporto con la musica. In un contesto in cui gli algoritmi influenzano sempre di più il consumo culturale, offrire agli utenti la possibilità di decidere cosa conta davvero rappresenta un passo importante verso un’esperienza più controllata e personalizzata.